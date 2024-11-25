الرياضة - 11:50 - كامل الوزير: نهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:50 صباحاً - قال المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل إن الحكومة تولي قطاع الصناعة اهتماما كبيرا، مشيرا إلى السعي لزيادة مساهمة القطاع الخاص في قطاع الصناعة وزيادة تشغيل الأيدي العاملة.
وأضاف خلال كلمته في فعاليات خلال الملتقى الدولي للصناعة في نسخة 2024: نهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة، لافتا إلى أنه الدولة عازمة على النهوض بقطاع الصناعة وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن.
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