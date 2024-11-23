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الرياضة - 12:16 - «أمطار وشبورة على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - «أمطار وشبورة على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:16 - «أمطار وشبورة على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:16 - «أمطار وشبورة على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - «أمطار وشبورة على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 12:16 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 23 نوفمبر 2024.

حالة الطقس اليوم

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم، يكون مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء، مشيرة إلى انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس اليوم ستشهد انتشار رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، محذرة من سقوط أمطار خفيفة ليلًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت 23 نوفمبر 2024

اضطراب حركة الملاحة البحرية

تنشط الرياح الشمالية على الشواطئ البحر المتوسط حيث تبلغ سرعة الرياح ما بين( 65: 80 كم /س )ليصل ارتفاع الموج إلى (4- 5 م).

كما تنشط الرياح علي خليج السويس والبحر الاحمر لتصل إلي(60:70 كم/س ) لتتراوح ارتفاع الامواج ما بين (3- 4 م)

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، فيما ترتفع الموج فيه من 5ر1 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 23 نوفمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 27 17
العاصمة الإدارية 27 15
6 أكتوبر 26 15
بنها 26 16
دمنهور 25 15
المنصورة 25 15
الزقازيق 27 16
شبين الكوم 26 16
طنطا 26 15
دمياط 25 16
بورسعيد 25 16
الإسماعيلية 28 15
السويس 26 14
العريش 26 14
رفح 25 13
رأس سدر 27 14
نخل 24 07
كاترين 21 06
الطور 27 18
طابا 25 16
شرم الشيخ 28 20
الإسكندرية 27 15
العلمين 26 15
مطروح 25 16
السلوم 25 13
سيوة 27 12

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت ٢٣ نوفمبر حتى يوم الخميس ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 34 22

المدينة 33 21

الرياض 28 15

المنامة 28 23

أبوظبى 31 24

الدوحة 31 22

الكويت 28 17

دمشق 21 09

بيروت 24 19

عمان 21 12

القدس 22 13

غزة 24 18

بغداد 26 08

مسقط 30 24

صنعاء 24 06

الخرطوم 35 19

طرابلس 22 15

تونس 20 10

الجزائر 20 12

الرباط 28 14

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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