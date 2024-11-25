خبير لـ "كلمتك": تشكيل جهاز حماية الآداب العامة يعيد الأزمة الليبية للمربع صفر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:45 صباحاً - قال حسام أبو العلا، الباحث في الشأن الليبي، إن قرار المجلس الرئاسي الليبي بتشكيل جهاز حماية الآداب العامة، يزيد من حدة الانقسام بين مؤسسات الدولة في ليبيا.

جهاز حماية الآداب العامة يفجر أزمة في ليبيا

وأضاف حسام أبو العلا أن مثل هذا القرار يمثل خطوة إلى الوراء في الأزمة الليبية التي تشهد تعقيدا منذ قراره بإقالة حاكم المصرف المركزي في البلاد.

وأوضح أن المجلس الرئاسي الليبي من المفروض أن يكون محايدا بين أطراف الأزمة ولا ينبغي أن يميل إلى طرف على حساب الآخر، وذلك من أجل المصلحة العامة لبلاد المختار.

خلاف بين مجلسي الرئاسة والنواب في ليبيا

وهناك جماعات متشددة من بينها جماعة الإخوان الإرهابية هي التي تقدمت بفكرة إنشاء جهاز حماية الآداب العامة، لعرقلة محاولات توحيد مؤسسات الدولة الليبية وبقاء الوضع على ما هو عليه بما يخدم مصالح هذه الجماعات.

وتسببت قرارات المجلس الرئاسي الليبي الأخيرة والتي من بينها جهاز حماية الآداب العامة، في زيادة الخلاف بين المجلس والسلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب الليبي.

وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار على الجهود الدولية التي تسعى إلى تشكيل حكومة موحدة في ليبيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن المجلس الرئاسي الليبي تشكيل جهاز" حماية الآداب العامة" رغم الجدل المجتمعي الذي أثير حوله والانقسام بشأنه بين مؤيدين للقرار بحجة حماية التقاليد والقيم الليبية، ومعارضين اعتبروا أنه أداة جديدة للقمع ولتقليص وتكبيل الحريات الشخصية وفرض الرقابة.

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