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خبير لـ "كلمتك": تشكيل جهاز حماية الآداب العامة يعيد الأزمة الليبية للمربع صفر - أخبار كلمتك

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خبير لـ "كلمتك": تشكيل جهاز حماية الآداب العامة يعيد الأزمة الليبية للمربع صفر - أخبار كلمتك

خبير لـ "كلمتك": تشكيل جهاز حماية الآداب العامة يعيد الأزمة الليبية للمربع صفر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:45 صباحاً -  قال حسام أبو العلا، الباحث في الشأن الليبي، إن قرار المجلس الرئاسي الليبي بتشكيل جهاز حماية الآداب العامة، يزيد من حدة الانقسام بين مؤسسات الدولة في ليبيا.

 

جهاز حماية الآداب العامة يفجر أزمة في ليبيا 

 وأضاف حسام أبو العلا أن مثل هذا القرار يمثل خطوة إلى الوراء في الأزمة الليبية التي تشهد تعقيدا منذ قراره بإقالة حاكم المصرف المركزي في البلاد.

وأوضح أن المجلس الرئاسي الليبي من المفروض أن يكون محايدا بين أطراف الأزمة ولا ينبغي أن يميل إلى طرف على حساب الآخر، وذلك من أجل المصلحة العامة لبلاد المختار.

خلاف بين مجلسي الرئاسة والنواب في ليبيا 

وهناك جماعات متشددة من بينها جماعة الإخوان الإرهابية هي التي تقدمت بفكرة إنشاء جهاز حماية الآداب العامة، لعرقلة محاولات توحيد مؤسسات الدولة الليبية وبقاء الوضع على ما هو عليه بما يخدم مصالح هذه الجماعات.

وتسببت قرارات المجلس الرئاسي الليبي الأخيرة والتي من بينها جهاز حماية الآداب العامة، في زيادة الخلاف بين المجلس والسلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب الليبي.

وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار على الجهود الدولية التي تسعى إلى تشكيل حكومة موحدة في ليبيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن المجلس الرئاسي الليبي تشكيل جهاز" حماية الآداب العامة" رغم الجدل المجتمعي الذي أثير حوله والانقسام بشأنه بين مؤيدين للقرار بحجة حماية التقاليد والقيم الليبية، ومعارضين اعتبروا أنه أداة جديدة للقمع ولتقليص وتكبيل الحريات الشخصية وفرض الرقابة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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