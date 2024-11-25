مشاهير العرب - هند عاكف أول الحضور في عزاء محمد رحيم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 06:38 مساءً - محمد رحيم.. بدأت أسرة الملحن الراحل محمد رحيم تستقبل واجب العزاء المقام حاليا بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، والتي وافته المنية يوم السبت الماضي.

واستقبلت أنوسة كوتة زوجه الراحل محمد رحيم الفنانة هند عاكف، والتي كانت أول الحاضرين في العزاء، حيث من المنتظر توافد العديد من نجوم الوسط الفني.

وتحدثت هند عاكف أثناء تواجدها في عزاء الراحل محمد رحيم عن الخلافات القائمة بين أرملة الراحل وأسرته قائلة: «مفيش خلافات الحمد لله وكله كويس».

كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الراحل محمد رحيم

تداولت الأنباء حول سبب وفاة الملحن الراحل محمد رحيم، وأنه يوجد شبهة جنائية، فيما قالت الفنانة هند عاكف عن كواليس اللحظات الأخيرة في حياته «رحيم كان في المنزل مع مساعدينه، بينما كانت زوجته مرتبطة بعمل خارجي» مشيرة إلى أن صحته كانت جيدة وأنه ليس صحيح أنه توفى قبل أيام من الإعلان.

وأضافت أن الراحل كان يتمتع بصحة جيدة خلال أدائه العمرة برفقة زوجته قبل وفاته بأسابيع قليلة، وأن مساعدينه قاموا بكسر زجاج الغرفة في محاولة منهم الاطمئنان عليه، حيث كانت المفاجأة بأنه قد فارق الحياة.

وفاة الملحن محمد رحيم

وكان الفنان تامر حسني أعلن عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن وفاة الملحن محمد رحيم.

وكتب تامر حسني: «سبحان من له الدوام، أخي وصديقي الملحن الكبير محمد رحيم في ذمة الله.. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، نسألكم الدعاء له بالرحمة والفاتحة».

وفي وقت سابق تعرض الملحن محمد رحيم لذبحة صدرية دخل على إثرها المستشفى لتركيب دعامات وإجراء قسطرة في القلب.

وبعد إجراء العملية، خرج محمد رحيممن المستشفى وطمأن جمهوره عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، قائلاً: «بطمنكم عليه والحمد لله، أجريت عملية بسيطة «قسطرة»، وبقيت زي الفل، وربنا شفاني وعدت على خير، الحمد لله، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا.. وكل الناس تطمئن، الحمد لله»، إلا أنه تعرض لأزمة صحية جديدة في الساعات الماضية، ليفارق الحياة تاركًا وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا.