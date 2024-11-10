مشاهير العرب - قائمة أبطال مسلسل وتر حساس ومواعيد عرضه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 12:38 مساءً - تمكن مسلسل «وتر حساس» بطولة النجمة صبا مبارك، ومحمد علاء، من تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، وذلك منذ إنطلاق أولى حلقاته عبر قناة on.

وخلال السطور التالية تستعرض كلمتك التفاصيل الكاملة لـ مسلسل وتر حساس، وأبطاله ومواعيد عرضه.

أحداث مسلسل وتر حساس

تدور قصة مسلسل وتر حساس، حول 3 صديقات تبدأ علاقتهنّ في الانهيار، عندما تعلم "كاميليا" إنجي المقدم، أن زوجها "رشيد" محمد علاء، في علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة "سلمى" صبا مبارك، وعلى الجانب الآخر تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.

أبطال مسلسل وتر حساس

يشارك في بطولة مسلسل وتر حساس، نخبة من نجوم الدراما المصرية، ويأتي في مقدمتهم: صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، أحمد جمال سعيد، أحمد غزي، بالإضافة إلى تميم عبده، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس

ويتم عرض الحلقات الجديدة من مسلسل وتر حساس، من الأحد للخميس، في تمام الساعة الـ 7.5 مساء، بينما تعاد الحلقة في الواحدة والربع صباحًا، وتكرر الإعادة الثانية في 11:30 من صباح اليوم التالي.

بينما يعرض المسلسل عبر قناة ON drama في تمام الساعة 10مساءً، وتكون الإعادة في تمام الساعة الـ 5 من صباح اليوم التالي، وتأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 4 عصرًا.