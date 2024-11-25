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مشاهير العرب - رمضان 2025.. إنجي كيوان تنضم لـ لقائمة أبطال «وتقابل حبيب» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - رمضان 2025.. إنجي كيوان تنضم لـ لقائمة أبطال «وتقابل حبيب» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رمضان 2025.. إنجي كيوان تنضم لـ لقائمة أبطال «وتقابل حبيب» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:42 مساءً - انضمت الفنانة إنجي كيوان لـ فريق عمل مسلسل «وتقابل حبيب» بطولة الثنائي ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، ومن المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وينتمي مسلسل «وتقابل حبيب»، إلى نوعية مسلسلات الـ 30 حلقة، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية الرومانسية، ويشارك في بطولته بجانب كريم فهمي وياسمين عبد العزيز عدد من الفنانين أبرزهم: خالد سليم، نيكول سابا، محمود ياسين جونيور، بسنت شوقي، انوشكا.

ياسمين عبد العزيز وإنجي كيوان

ويسجل مسلسل وتقابل حبيب، التعاون الثاني لـ ياسمين عبد العزيز، مع الكاتب عمرو محمود ياسين، بعد أن نجحا معًا في مسلسل «ونحب تاني ليه».

آخر أعمال إنجي كيوان

وكان مسلسل مدرسة الروابي للبنات، آخر أعمال إنجي كيوانن وحقق العمل نجاح فني وجماهيري كبير.

وشارك في بطولة مسلسل مدرسة الروابي للبنات، عدد من النجوم الصاعدة أبرزهم: تارا عبود، وسارة يوسف، و تارا عطا الله، و كيرا يغنم، و تاليا الأنصاري، و رنيم هيثم، وليث عبوة، ومحمد نزار، وكرم شامي، وريم سعادة.

وجاء الموسم الثاني من فكرة وتأليف تيما الشوملي وشيرين كمال بالاشتراك مع الكاتبة والمنتجة المنفذة إسلام الشوملي، ومن إخراج تيما الشوملي.

أحداث مسلسل بيت الروابي للبنات الجزء الثاني

وناقش مسلسل مدرسة الروابي للبنات، التحديات التي تواجه الفتيات في المدرسة الثانوية، حيث يسلط الضوء على العديد من المواضيع التي تواجههم في مرحلة المراهقة بشكل كبير

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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