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تفاصيل مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

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تفاصيل مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

تفاصيل مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:12 مساءً - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق تدريباته الجماعية مساء اليوم الاثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا. 

تفاصيل مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان 

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك لتحديد بعض المهام الفنية استعدادًا لمواجهة الغد.

وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، قبل أن ينخرط اللاعبون في التدريبات الفنية. 

وقاد مارسيل كولر مرانًا فنيًّا متنوعًا للاعبين، قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين. 

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ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه استاد أبيدجان الإيفواري مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وستاد أبيدجان 

وتمت خلال الاجتماع، مراجعة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، وموعد وصول الفريقين إلى الملعب وبدء عمليات الإحماء، والزي الخاص بكل فريق. 

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وتقرر أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأصفر ويرتدي فريق استاد أبيدجان الزي الأزرق. 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة ستاد أبيدجان 

وعلي جانب آخر، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة ستاد أبيدجان غدا الثلاثاء في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

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حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يحيى عطية الله 

الوسط: أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - أفشة 

الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - طاهر محمد طاهر 

تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية الإيفوارية 

تستعرض كلمتك معكم خلال السطور القادمة تاريخ مواجهات النادي الاهلي مع الأندية الإيفوارية قبل مواجهة فريق ستاد أبيدجان الإيفواري الثلاثاء المقبل.

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والتقي النادي الأهلي سابقا مع الأندية الإيفوارية في 20 لقاء، تمكن المارد الأحمر حينها من تحقيق 10 انتصارات كما تعادل في 4 مباريات، وسقط في فخ الهزيمة في 6 مواجهات.

ونجح الأهلي هز شباك الأندية الإيفوارية بـ 24 هدفًا، بينما تلقت شباكه في 18 مناسبة.

ويعد فريق أسيك أبيدجان، ضحية النادي الأهلي المفضلة، حيث تلقي الهزيمة من القلعة الحمراء في 5 مباريات من أجمالي 10 لقاءات، والجدير بالذكر أن النادي ذاته هو أكثر الاندية الإيفوارية تحقيق للفوز علي الأهلي برصيد 3 لقاءات.

وكان أكبر انتصار نجح الأهلي في تحقيقه علي حساب الأندية الإيفوارية  أمام فريق أسيك في دور الثمانية من بطولة أبطال الكؤوس عام 1984، وفاز الأهلي حينها بنتيجة 3-1، بينما أكبر هزائم الأحمر الذي تلاقها  كانت  أمام فريق أفريكا سبورت في الدور ذاته، من بطولة أبطال الكؤوس عام 1992، بنتيجة 3-0.

القيمة التسوقية لـ الأهلي وستاد أبيدجان

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت فإن القيمة السوقية للنادي الأهلي تبلغ القيمة نحو 30.88 مليون يورو، فيما تصل القيمة التسويقية لفريق ستاد أبيدجان الإيفواري 275 ألف يورو.

موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 

ويواجه الأهلي نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري يوم الثلاثاء المقبل في السادسة مساء على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي ونظيره الإيفواري عبر شاشة شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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