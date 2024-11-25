محافظ الفيوم يفتتح الدورة الأولي لمهرجان الفيوم السينمائي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:00 مساءً - افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء اليوم الإثنين ، النسخة الأولى من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الاول لافلام البيئة والفنون المعاصرة، حضر الافتتاح الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والفنانين إلهام شاهين، رانيا فريد شوقي، احمد فتحي، احمد مجدي، احمد العايدي، وشمل حفل الافتتاح كلمات لإدارة المهرجان، ومحافظ الفيوم، وفقرة فنية لفرقة رضا للفنون الشعبية.

كلمة وزير جودة البيئة الفلسطينية عن المهرجان

كما تضمن حفل الافتتاح كلمة للدكتورة نسرين التميمي، وزيرة سلطة جودة البيئة الفلسطينية تحدثت فيها عن التفاصيل التي تخص البيئة وما تعانيه بلادها في هذا الشأن، وأهمية وجود أحداث فنية تهتم بالبيئة.

يوم فلسطيني من ايام المهرجان

يذكر إن مهرجان الفيوم يحتفي احتفاءً خاصًا بفلسطين خلال دورته الأولى من خلال اختيارها ضيف شرف الدورة، ويتم تنظيم يوما كاملا يتضمن مجموعة من الأنشطة المختلفة بحضور عدد من قيادات السفارة الفلسطينية وعدد من نجوم وصناع السينما، وسيكون يوم 28 نوفمبر هواليوم الفلسطيني، ويبدأ بافتتاح يحضره ناجي الناجي المستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية بالقاهرة، ويضم بازار للمنتجات الفلسطينية وعرض لمشغولات التراث الفلسطيني، وعرض أزياء فلسطيني لتصميمات عصرية مستوحاة من التراث صممتها الإعلامية الفلسطينية نضال الناطور.

كما يتضمن اليوم الفلسطيني، دبكة فلسطينية، وعرض أفلام "من المسافة صفر"، مجموعة من الأفلام القصيرة التي أطلقها المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وهي أفلام من غزة تم تصويرها تحت وطأة حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وذلك في قوالب متنوعة بين الروائي والوثائقي والتسجيلي، وفي لفتة طيبة يمنح مركز الناطور للدراسات والأبحاث جائزة مالية قدرها ألف دولار لمخرجي أفلام المسافة صفر تقديرا على جهودهم وإبداعهم رغم صعوبة الظروف المحيطة.

بالتعاون مع مديرية الري، مياه الفيوم تنظم لقاء توعويا بكنيسة ماري جرجس مهرجان الفيوم السينمائي يحتفي بـ فلسطين بأنشطة وعروض متنوعة



ينظم مهرجان الفيوم السينمائي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، مؤسسة مسار للثقافة والفنون، ويقام تحت رعاية محافظة الفيوم والدكتور أحمد الأنصاري، ووزارة الثقافة، ووزارة البيئة، وجامعة الفيوم، والمركز القومي للسينما، وهيئة تنشيط السياحة.

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