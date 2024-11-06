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نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم الهوي سلطان (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم الهوي سلطان (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم الهوي سلطان (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:44 مساءً - انطلق منذ قليل العرض الخاص لفيلم الهوي سلطان والذي يقوم ببطولته منة شلبي وأحمد داوود، داخل سينما أخر الفنادق الكبري

ووصل منذ قليل كل من الفنانة عرفة عبد الرسول والفنانة جيهان خليل، بالإضافة إلي حضور عزيز الشافعي وعمر عابد وصبري فواز  ومحمد محمود عبد العزيز

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قصة فيلم الهوى سلطان 
الفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل  رومانسي كوميدي، وتتمحور أحداث فيلم “الهوى سلطان” الذي تم تغيير اسمه 3 مرات من “قاعة الأوركيد” ثم لـ “سارة وعلى” حتى استقر على “الهوى سلطان”.

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وتلعب منة شلبي شخصية جديدة تُدعى “سارة” وهي موظفة حكومية تعاني من عقدة الارتباط بسبب زواج والدها الذي يجسد دوره الفنان الكبير “عماد رشاد” من امرأة أخرى غير والدتها، ومع حملها تلك العقدة التي تشكلت بداخلها تجاه جميع الرجال تصادف مهندس يُدعى “على” الذي سيجسد دوره أحمد داوود، وهو ما  يغير مجري حياتها ورؤيتها للحياة ونظرياتها عن الحب والزواج.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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