إعلام عبري: نتنياهو يجري اتصالات ماراثونية مع شخصيات عامة لإقناعهم بالاتفاق مع لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:04 مساءً - أفاد موقع «يسرائيل هيوم»، مساء اليوم الإثنين، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يجري محادثات مع معارضي اتفاق التسوية مع ‎لبنان ضمن حكومته.

بن غفير يطالب نتنياهو بعدم توقيع الاتفاق مع لبنان

فى ذات السياق قالت القناة 14 العبرية، إن نتنياهو يجري مساء اليوم اتصالات ماراثونية مع شخصيات عامة وقادة رأي لإقناعهم بضرورة توقيع الاتفاق مع لبنان.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي (المتطرف) إيتمار بن غفير، طالب نتنياهو بعدم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، بعد أنباء عن التوصل إليه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وزعم بن غفير، أن "الاتفاق مع لبنان خطأ كبير وإهدار فرصة تاريخية للقضاء على حزب الله"، وفق وصفه.

وتوجه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلًا إنه "لم يفت الأوان بعد لوقف هذا الاتفاق"، مطالبًا إياه بالاستمرار بالحرب حتى تحقيق ما اسماه "النصر المطلق".

اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان أولوية لـ بايدن

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت فى وقت سابق اليوم، أنه لا يمكن القول حاليا إن الاتفاق بشأن لبنان تم إنجازه، ولكننا نضغط بـ" أقصى ما يمكن" للتوصل لاتفاق.

وأضافت الخارجية الأمريكية: نأمل في اتفاق بشأن لبنان وننتظر موافقة الطرفين.

فى ذات السياق قال البيت الأبيض مساء اليوم الإثنين، إن وقف إطلاق النار في ‎لبنان أولوية بالنسبة للرئيس جو بايدن.

وأضاف البيت الأبيض إن الاتصالات بشأن التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله مستمرة و قد وصلنا إلى نقطة في نقاشاتنا تدفعنا للاعتقاد أن المباحثات تسير بطريق إيجابي جدا".

وتابع البيت الأبيض: نحتاج إلى مواصلة العمل للحصول على وقف إطلاق النار.

بدورها، قالت الرئاسة الفرنسية “الإليزيه”، مساء اليوم الإثنين، إن المناقشات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان حققت تقدما كبيرا وملحوظا، وذلك وفقا لشبكة «العربية».

وتابعت الإليزيه: "نأمل من إسرائيل ولبنان اغتنام الفرصة المتاحة في أقرب وقت ممكن".

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