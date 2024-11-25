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المجلس القومي يحتفل بإطلاق حملة الـ16 يوما للقضاء على العنف ضد المرأة - أخبار كلمتك

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المجلس القومي يحتفل بإطلاق حملة الـ16 يوما للقضاء على العنف ضد المرأة - أخبار كلمتك

المجلس القومي يحتفل بإطلاق حملة الـ16 يوما للقضاء على العنف ضد المرأة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:05 مساءً - أضاء المجلس القومي للمرأة مقره الرئيسي باللون البرتقالي اليوم، تزامنا مع احتفالات العالم ببدء فعاليات حملة الـ16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة والتي يحتفل بها كل عام خلال الفترة من 25 من نوفمبر والذي يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة حتى 10 من ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار في تصريح اليوم، أن قضية العنف ضد المرأة قضية عالمية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لمواجهتها والقضاء عليها بدءا من الدستور الذي خصص المادة 11 وتتضمن النص على «تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف» علاوة على الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تتضمن محور خاص بالحماية والتشريعات.

وأوضحت أن المجلس ينفذ هذا العام خلال الحملة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتوعوية بجميع محافظات الجمهورية.

يذكر أن حملة الـ 16 يوما من الأنشطة للقضاء علي العنف ضد المرأة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة وتهدف الى رفع الوعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة وتسليط الضوء على هذه المشكلة ودعوة المجتمع المحلي والدولي للسعى نحو إيجاد حلول لها.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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