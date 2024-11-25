وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الصربى تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:16 مساءً - التقى اليوم د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ديان ريستيتش وزير الإعلام والإتصالات الصربى؛ فى العاصمة الصربية بلجراد؛ تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في مجالات التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات. وذلك بحضور السفير باسل صلاح سفير جمهورية مصر العربية لدى صربيا.

استراتيجية مصر الرقمية

وخلال اللقاء؛ أوضح د. عمرو طلعت أبرز المشروعات التى يتم تنفيذها فى ضوء استراتيجية مصر الرقمية والتى تستهدف رقمنة الخدمات الحكومية، وتشجيع الابتكار التكنولوجى، وصقل المهارات الرقمية لدى المواطنين؛ مؤكدا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الواعدة؛ مشيرا إلى الاهتمام المشترك بعقد المزيد من المباحثات لتعزيز التعاون فى المجالات ذات الصلة.

واستعرض وزير الاعلام والاتصالات الصربى أبرز المشروعات التى تنفذها وزارة الاعلام والاتصالات الصربية خاصة المتعلقة بتطوير البنية التحتية الرقمية ونشر الإنترنت فائق السرعة، بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمى والجهود المبذولة لتحقيق الأمن السيبرانى، وبناء المهارات الرقمية.

كما عقد د. عمرو طلعت اجتماعا مع يلينا بيجوفيتش وزيرة العلوم والتطوير التكنولوجى والابتكار الصربية؛ بحضور سفير مصر لدى صربيا.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى تنفيذ برامج لتنمية المهارات فى مجال الذكاء الاصطناعى، ومشروعات بحث وتطوير فى هذه التقنيات.

وأوضح د. عمرو طلعت أبرز ما أنجزته الدولة المصرية لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى؛ مشيرا إلى أهداف ومحاور عمل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، والجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعى.

وأشارت وزيرة العلوم والتطوير التكنولوجى والابتكار الصربية إلى أن صربيا ستستضيف مؤتمرا دوليا معنى بالذكاء الاصطناعى بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD). حيث وجهت الدعوة لـ د. عمرو طلعت لمشاركة مصر فى هذا المؤتمر.

كما قام د. عمرو طلعت ووزيرة العلوم والتطوير التكنولوجى والابتكار الصربية يرافقهما سفير مصر لدى صربيا بجولة داخل منطقة العلوم والتكنولوجيا التابعة لوزارة العلوم والتطوير التكنولوجى والابتكار الصربية، والتى تم تأسيسها بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية. حيث تستضيف حاضنة تكنولوجيا الأعمال للكليات التكنولوجية فى بلجراد وصندوق الابتكار فى جمهورية صربيا وتضم عدد من الشركات الناشئة والمؤسسات المتخصصة فى مجال الابتكار وجامعة ومراكز بحث وتطوير ويتم من خلالها تقديم أنشطة وبرامج وخدمات تسهم فى تعزيز بيئة الابتكار فى صربيا.



وخلال الزيارة استعرضت السيدة وزيرة العلوم والتطوير التكنولوجى والابتكار الصربية البرامج التى تقدمها الوزارة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

أوضح د. عمرو طلعت برامج ومبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر ثقافة الابداع ودعم الابتكار الرقمى وريادة الأعمال فى كافة أنحاء الجمهورية.



تعزيز التعاون مع إيتيدا

وتم الاتفاق على تعزيز التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ومراكز إبداع مصر الرقمية ومنطقة العلوم والتكنولوجيا فى بلجراد.

كما قام د. عمرو طلعت بزيارة إحدى الشركات الناشئة التى تم احتضانها فى منطقة العلوم والتكنولوجيا. واستمع إلى شرح تفصيلى من مسئول شركة ناشئة أخرى حول الخدمات المقدمة لهم من المنطقة.

وتضمن برنامج الزيارة عقد لقاء مع جوردانا دانيلوفيتش غركوفيتش مديرة المركز الوطنى للتكنولوجيا؛ تم خلاله بحث فتح آفاق للتعاون فى مجال دعم ريادة الأعمال.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.