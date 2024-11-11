94.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:36 صباحاً - سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع نسبة 94.1 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة.

بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1 %و العرب على 4.8 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 60.7 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 21.4 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.7 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.8 %و سجل العرب 6.5 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1.092,2 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو1.511,5 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تداولات بداية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.267 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 31394 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 38927 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13777 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 8363 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 11628 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3265 نقطة.

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