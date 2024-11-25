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التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي يستهدف عدة جسور في ريف حمص بسوريا - أخبار كلمتك

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التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي يستهدف عدة جسور في ريف حمص بسوريا - أخبار كلمتك

التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي يستهدف عدة جسور في ريف حمص بسوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:24 مساءً - قال التلفزيون السوري، مساء اليوم الإثنين، إن عدوانا إسرائيليا استهدف جسور الجوبانية والدف وعرجون وبوابة النزارية في منطقة القصير بريف حمص.

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف جسور فى منطقة القصير

وحسب التلفزيون السوري، أن هناك أضرارا لحقت بجسور الجوبانية وعرجون والدف وبوابة النزارية جراء عدوان "إسرائيلي" أثر استهدف منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي

هجمات اسرائيل علي ريف حمص

والسبت الماضى، كانت  وكالة الانباء السورية، ذكرت في تقرير لها، أن هجوم إسرائيلي استهدف معبر جوسية بمنطقة القصير بريف حمص.

 

غارة إسرائيلية استهدفت مدينة تدمر في البادية السورية

ويوم الأربعاء الماضي، أفاد مصدر عسكري سوري، باستشهاد 36 شخصا وإصابة 50 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة تدمر في البادية السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر قوله إنه العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا من اتجاه منطقة التنف مستهدفا عددا من الأبنية في مدينة تدمر بالبادية السورية.

وأضاف: "أسفر ذلك عن ارتقاء 36 شهيدا وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالأبنية المستهدفة والمنطقة المحيطة".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن الهجوم استهدفت مستودعا في المدينة الصناعية ومطعما ومباني سكنية، على مقربة من المدينة الأثرية في مدينة تدمر.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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