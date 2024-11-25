أحمد العوضي بين الأباجية وشق الثعبان من أجل "فهد البطل " - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:25 مساءً - يواصل الفنان أحمد العوضي تصوير المشاهد الخارجية من مسلسل “ فهد البطل”، الذي ينافس به في موسم دراما رمضان المقبل 2025، حيث صور العوضي عددا من مشاهد المسلسل في الشوارع والحارات الشعبية بمنطقة الإباجية خلال الأيام الماضية.

وينتقل فريق عمل المسلسل خلال الأيام القادمة بين منطقة الحطابة وشق الثعبان من أجل استكمال تصوير المشاهد الخارجية للمسلسل، قبل أن يتم الانتقال إلى أحد الأستوديهات الخاصة لتصوير المشاهد الداخلية للعمل

سجن أحمد العوضي في فهد البطل

وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل الذي يقوم به الفنان أحمد العوضي، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي وأحد تجار السوق.

وبعد التطاول عليها يعلم فهد بالأمر من أحد سكان العمارة ما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن على إثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة.

وتدور أحداث المسلسل في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، والعمل مكون من 30 حلقة، بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفوة، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

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