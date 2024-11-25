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وزير المالية يقرر نقل الشحات غتوري من منصب رئيس مصلحة الجمارك - أخبار كلمتك

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وزير المالية يقرر نقل الشحات غتوري من منصب رئيس مصلحة الجمارك - أخبار كلمتك

وزير المالية يقرر نقل الشحات غتوري من منصب رئيس مصلحة الجمارك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - أصدر أحمد كجوك وزير المالية قرار رقم 502 الصادر في 25 نوفمبر لسنة 2024، بشأن نقل الشحات عبد البر إبراهيم غتوري، الشاغل لوظيفة رئيس مصلحة الجمارك بالمستوى الوظيفي الممتازة بوزارة المالية، لشغل وظيفة (تكرارية) استشاري قطاع من ذات المستوى الوظيفي بذات المصلحة، وذلك اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء مدة شغله للوظيفة القيادية.

وجاء نص القرار الذي حصلت “كلمتك” على نسخة منه كالآتي:

بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۲٠١٦، ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 2016 بالتفويض في بعض الاختصاصات وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 427 لسنة 2024، ولصالح العمل ومقتضياته.

قرر

(المادة الأولى)
ينقل الشحات عبد البر إبراهيم غتورى، الشاغل لوظيفة رئيس مصلحة الجمارك بالمستوى الوظيفي الممتازة بوزارة المالية، لشغل وظيفة (تكرارية) استشاري قطاع من ذات المستوى الوظيفي بذات المصلحة، وذلك اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء مدة شغله للوظيفة القيادية.

(المادة الثانية)
ينقل المذكور الشاغل لوظيفة استشارى قطاع بمصلحة الجمارك بوزارة المالية بذات المستوى الوظيفي، إلى ديوان عام وزارة المالية بعد التنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

(المادة الثالثة)
مع عدم الإخلال بحكم المادة الأولى من هذا القرار، يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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