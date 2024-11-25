نضغط بأقصى ما يمكن، الخارجية الأمريكية تكشف كواليس مباحثات التسوية بين إسرائيل ولبنان - أخبار كلمتك

نضغط بأقصى ما يمكن، الخارجية الأمريكية تكشف كواليس مباحثات التسوية بين إسرائيل ولبنان - أخبار كلمتك

يمتلك 1800 سفينة ويدير تجارة نفط خفية، ماذا تعرف عن «أسطول الظل الروسي» - أخبار كلمتك

يمتلك 1800 سفينة ويدير تجارة نفط خفية، ماذا تعرف عن «أسطول الظل الروسي» - أخبار كلمتك

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟ - أخبار كلمتك

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟ - أخبار كلمتك

مصر للطيران تهنئ تحالف ستار العالمي بجائزة الأفضل في العالم للعام الخامس - أخبار كلمتك

مصر للطيران تهنئ تحالف ستار العالمي بجائزة الأفضل في العالم للعام الخامس - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يعزي البابا فرنسيس في وفاة رئيس دائرة الحوار بين الأديان بالفاتيكان - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يعزي البابا فرنسيس في وفاة رئيس دائرة الحوار بين الأديان بالفاتيكان - أخبار كلمتك

مواطن يقدم على قتل نفسه بتعز - أخبار كلمتك

مواطن يقدم على قتل نفسه بتعز - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انضمامها لـ «لام شمسية».. تعرف على آخر أعمال ياسمينا العبد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انضمامها لـ «لام شمسية».. تعرف على آخر أعمال ياسمينا العبد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نيكول سابا تشارك صورها من كواليس تصوير «وتقابل حبيب» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نيكول سابا تشارك صورها من كواليس تصوير «وتقابل حبيب» - أخبار كلمتك

التحالف الوطني يهنئ خالد عبد العزيز بتعيينه رئيسا للمجلس الأعلى للإعلام - أخبار كلمتك

التحالف الوطني يهنئ خالد عبد العزيز بتعيينه رئيسا للمجلس الأعلى للإعلام - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:10 - أمطار في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس غدا الثلاثاء 26 نوفمبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:10 - أمطار في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس غدا الثلاثاء 26 نوفمبر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

طرابزون سبور يقسو على أضنة ديمرسبور بخماسية في الدوري التركي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
طرابزون سبور يقسو على أضنة ديمرسبور بخماسية في الدوري التركي - أخبار كلمتك

طرابزون سبور يقسو على أضنة ديمرسبور بخماسية في الدوري التركي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:28 مساءً - فاز فريق طرابزون سبور على ضيفه أضنة ديمرسبور بنتيجة 0/5، في المباراة التي جرت مساء اليوم الإثنين، على ملعب شينول جونيش ستاديوم، ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشر من الدوري التركي.

سجل أهداف طرابزون سبور في شباك أضنة ديمرسبور، محمد تشام هاتريك وسيمون بانزا هدفين.

تشكيل طرابزون سبور ضد أضنة ديمرسبور 

حراسة المرمى: أورجان تشاكير.

خط الدفاع: سركان اسان، حسين تركمان، ارسيني باتاهوف، عارف بوسلوك،  باتيستا ميندي.

خط الوسط: أوموت جونيس، محمد تشام. 

خط الهجوم: سيهان كاناك، سيمون بانزا، دين فيسكا.

تشكيل أضنة ديمرسبور أمام طرابزون سبور 

فيدات كاراكوش، جوفان مانيف، سيميح جولير، تولجا كاليندر، مايسترو، طيفون ايدوغان، يوسف ساري، نبيل عليوي، يوسوف بارازي، علي يافوز كول، أردا كورتولان.

 

مباراة طرابزون سبور وأضنة ديمرسبور، كلمتك

 

حبس رئيس نادي 3 سنوات بعد الاعتداء على حكم في الدوري التركي 

أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن لمدة 3 سنوات، على فاروق كودجا، الرئيس السابق لـ نادي أنقرة جوجو التركي، بعد حادثة التعدي على حكم مباراته أمام ريزي سبور في الدوري التركي بشهر ديسمبر الماضي.

وكانت المباراة قد انتهت بهدف لمثله في الجولة 15 من الدوري التركي الموسم الماضي، ولكن اللقاء شهد اعتداء على الحكم خليل أوموت ميلير، الذي أدار المواجهة، بعدما طرد لاعب فريق أنقرة جوجو، علي سو في الدقيقة 50، قبل أن يطرد نظيره في ريزا سبور إيمريهان توبكو في الدقيقة 95.

بعد ذلك أسقط فاروق كودجا، رئيس نادي أنقرة جوجو، الحكم على أرض الملعب بلكمة قوية في وجهه، لتنفجر مشاجرة بالأيدي بين الجانبين، ليعلن بعدها فاروق كودجا، رئيس نادي أنقرة جوجو استقالته من منصبه في نفس اليوم، لكن تم اعتقاله، بسبب الضربة التي أسقطت خليل أوموت ميلير.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

هل الأهلي ساعد الدراويش ماليا بصفقة عمر الساعي؟ مدرب الإسماعيلي يرد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق