مؤلف مسلسل "الحلنجي" يبحث عن صوت غنائي جديد لغناء تتر العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:36 مساءً - أعلن السيناريست محمود حمدان عن حاجته لصوت غنائي جديد ليغني تتر مسلسل “ الحلنجي”، وبعض الأغنيات داخل حلقات العمل.

وكتب حمدان منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك حيث قال: “نبحث عن شاب وشابة مطربين أصواتهم تكون مميزه جدا هيقدموا اغاني المسلسل، وياريت ترشحولي ناس فعلا موهوبين ويستحقوا الفرصة، ومش فارق عندنا يكونوا عملوا اغاني قبل كده او معروفين، المهم الموهبة وصوتهم يكون مختلف ومميز، وطبعا هيكون ليهم مقابل مادي”.

وأضاف: “ أنا نفسي اللي حابب يكونوا ناس جداد تماما ومحتاجين الفرصة دي والمخرج والمنتج والنجم محمد رجب وافقوني الرأي”

مسلسل الحلنجي

وكان محمد رجب قال في تصريح لـ"كلمتك"، إنه وافق على سيناريو مسلسل الحلنجي من بين عدد كبير من السيناريوهات قرأها في الفترة الأخيرة، لكنه كان يبحث عن عمل درامي مختلف يعود به إلى جمهور دراما رمضان.

وأضاف رجب أن الذي أعجبه في سيناريو مسلسل “الحلنجي” أنه عمل يجمع بين الدراما الاجتماعية والكوميديا، وهذا ما كان يبحث عنه، لذلك فإنه يعد الجمهور بعمل درامي ينال إعجابهم ويكون من بين الأعمال الشيقة التي تعرض في شهر رمضان المقبل

أبطال مسلسل الحلنجي

ومسلسل الحلنجي من بطولة محمد رجب وعبير صبري وأيتن عامر ومن تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام وجاري اختيار باقي أبطال العمل

يذكر أن أحدث مشاركات الفنان محمد رجب الدرامية كانت من خلال مسلسل “الحشاشين”، الذي ظهر ضمن أحداثه كضيف شرف، وعرض المسلسل العام الماضي وحقق نجاحا كبيرًا

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