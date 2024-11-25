ياسمينا العبد تنضم لأبطال مسلسل "لام شمسية" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:20 مساءً - انضمت الفنانة الشابة ياسمينا العبد لفريق عمل مسلسل "لام شمسية"، المقرر مشاركته في رمضان 2025، من بطولة باقة من النجوم.

مسلسل لام شمسية

انطلق تصوير مسلسل "لام شمسية" في منطقة المعادي، ويتضمن 15 حلقة للعرض في شهر رمضان، المسلسل بطولة أمينة خليل ومحمد شاهين من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج ميديا هب سعدي وجوهر.

مسلسل موضوع عائلي



كما تنتظر ياسمينا العبد، عرض مسلسل "موضوع عائلي" في موسمه الثالث، بعدما انضمت لفريق العمل والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية؛ من بطولة ماجد الكدواني، تأليف كريم يوسف، إخراج أحمد الجندي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.