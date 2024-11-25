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ياسمينا العبد تنضم لأبطال مسلسل "لام شمسية" - أخبار كلمتك

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ياسمينا العبد تنضم لأبطال مسلسل "لام شمسية" - أخبار كلمتك

ياسمينا العبد تنضم لأبطال مسلسل "لام شمسية" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:20 مساءً - انضمت الفنانة الشابة ياسمينا العبد لفريق عمل مسلسل "لام شمسية"، المقرر مشاركته في رمضان 2025، من بطولة باقة من النجوم.

 

مسلسل لام شمسية 

 

انطلق تصوير مسلسل "لام شمسية" في منطقة المعادي، ويتضمن 15 حلقة للعرض في شهر رمضان، المسلسل بطولة أمينة خليل ومحمد شاهين من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج ميديا هب سعدي وجوهر.

 

 

مسلسل موضوع عائلي

 


كما تنتظر ياسمينا العبد، عرض مسلسل "موضوع عائلي" في موسمه الثالث، بعدما انضمت لفريق العمل والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية؛ من بطولة ماجد الكدواني، تأليف كريم يوسف، إخراج أحمد الجندي.

 

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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