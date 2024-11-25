مشاهير العرب - طرح البرومو الدعائي لـ مسلسل «فقرة الساحر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:37 مساءً - مسلسل فقرة الساحر.. طرحت منصة «يانغو بلاي» عبر حسابها بمواقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» البوستر و الإعلان التشويقي الأول لـ مسلسل «فقرة الساحر»، استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

مسلسل قفزة الساحر من بطولة الفنان طه دسوقي إلى جانب عدد من الفنانين أبرزهم: «أسماء جلال، علي قاسم» فضلا عن مشاركة مجموعة من المواهب الصاعدة مع ظهور استثنائي لكبار النجوم في أدوار خاصة تضيف عمقا للأحداث.

أحداث مسلسل «فقرة الساحر»

تدور أحداث مسلسل «فقرة الساحر» في إطار من المغامرة والأكشن والإثارة، حول حياة 3 أصدقاء مقربين لمى ومِكس وألفي الذين تبدأ علاقتهم كأصدقاء وتتصاعد الأحداث وتتحول إلى عصابة صغيرة، وبفضل مهاراتهم المتنوعة وخلفياتهم المختلفة يضعون خططًا في تنفيذ عمليات احتيال ذكية، وهى أحداث مستوحاة من أحداث حقيقية.

مسلسل فقرة الساحر من تأليف إياد صالح، إنتاج طارق الجانيني، وإخراج تامر محسن، ومن المقرر أن يتكون من 8 حلقات.

آخر أعمال طه دسوقي

ينتظر طه دسوقي عرض مسلسله «موضوع عائلي» الجزء الثالث، الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وجاء الجزء الثالث من مسلسل «موضوع عائلي»، نتيجة النجاح الجماهيري الذي حققه من خلال أجزاءه السابقة التي دارت أحداثها حول الشيف إبراهيم الذي يكتشف أن لديه ابنة شابة، بعد سفر زوجته الراحلة وهي حامل في الشهور الأولى إلى لندن للإقامة مع والدها، ثم حصولها على الطلاق وانقطاع أخبارها.

وخلال الأحداث ترث الإبنة ثروة جدها الملياردير، ويتم وضعها تحت وصاية والدها، الذي يتظاهر بكونه محاميًا مكلفًا بالإشراف على ثروتها حتى بلوغها سن الـ21، قبل أن تحدث المواجهة بينهما.

أبطال مسلسل موضوع عائلي

يضم مسلسل موضوع عائلي عدد من نجوم الفن أبرزهم ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقى، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، كما ضم العمل مجموعة جديدة من النجوم، منهم الفنانة نور التي تقدم دور طبيبة مخ وأعصاب، كذلك انضمت ياسمين وافي.

والمسلسل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.