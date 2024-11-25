الرياضة - 09:05 - الأحد المقبل.. بدء صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:05 مساءً - السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024.. تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024 اعتبارًا من أول الشهر، الموافق يوم الأحد المقبل، لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات التموينية.

ومن المقرر توزيع السلع لحوالي 23 مليون بطاقة تموينية، عبر المجمعات الاستهلاكية والبقالة التموينية المعتمدة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث يحصل كل فرد مسجل على البطاقة على حصته المقررة من السلع.

نصيب الفرد في التموين لشهر ديسمبر 2024

لم تُعلن وزارة التموين عن أي تغيير في نصيب الفرد في التموين لشهر ديسمبر 2024، وبناءً عليه يتم صرف مقررات السلع التموينية لشهر ديسمبر، وفقًا للآتي:

- زجاجة زيت 800 مللي لكل فرد (حد أقصى 4 زجاجات لكل بطاقة).

- كيلو سكر لكل فرد (حد أقصى 6 كيلوجرامات لكل بطاقة).

أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024

وحتى الآن، لم تطرأ أي تغييرات على أسعار السلع التموينية مقارنة بشهر نوفمبر 2024، حيث يتم صرف السلع بنفس الأسعار المعتادة:

- سكر معبأ (كيلوجرام) - 12.60 جنيه.

- أرز معبأ (1 كيلوجرام) - 12.60 جنيه.

- زجاجة زيت (800 مللي) - 30 جنيهًا.

- شاي ناعم (40 جرام) - 5 جنيهات.

- مكرونة معبأة (400 جرام) - 6.50 جنيه.

- دقيق معبأ (1 كيلوجرام) - 18 جنيهًا.

- فول معبأ (500 جرام) - 9 جنيهات.

- عدس مجروش (500 جرام) - 21 جنيهًا.

- مسلى صناعي (800 جرام) - 36 جنيهًا.

- صلصة (300 جرام) - 8 جنيهات.

- مربى (350 جرامًا) - 16 جنيهًا.

- تونة مفتتة (140 جرامًا) - 18 جنيهًا.

- جبنة تتراباك (250 جرامًا) - 14 جنيهًا.

- مسحوق عادي يدوي (800 جرام) - 16 جنيهًا.

- صابون غسيل (125 جرامًا) - 3 جنيهات.

- صابون تواليت (125 جرامًا) - 7.50 جنيه.