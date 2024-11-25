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الرياضة - 09:05 - موعد مباراة الأهلي ضد ستاد أبيدجان في أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة والمعلق - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:05 - موعد مباراة الأهلي ضد ستاد أبيدجان في أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة والمعلق - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:05 - موعد مباراة الأهلي ضد ستاد أبيدجان في أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة والمعلق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:05 مساءً - موعد مباراة الأهلي ضد ستاد أبيدجان.. يبحث عشاق الكرة المصرية والإفريقية والمارد الأحمر عن موعد مباراة الأهلي ضد ستاد أبيدجان، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025.

الأهلي والاتحاد

وتقدم كلمتك لقرائها الأعزاء ومتابعيها خلال السطور التالية، موعد مباراة الأهلي ضد ستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا، وكذلك القنوات الناقلة لتلك المواجهة المرتقبة لعشاق المارد الأحمر.

الأهلي ضد ستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

يحتضن ستاد القاهرة الدولي، رحلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نحو الدفاع عن لقبه الإفريقي، وذلك عندما يستضيف فريق ستاد أبيدجان الإيفواري، في الجولة الأولى من دوري مجموعات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ستاد أبيدجان وهو عينه على الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تفادي مفاجآت البدايات، وأيضًا الابتعاد عن حسابات التأهل المعقدة، والزحف نحو اللقب الثالث عشر ومواصلة فرض السيطرة والهيمنة على القارة السمراء.

الأهلي

ويقع النادي الأهلي بمجموعات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، والتي تضم شباب بلوزداد الجزائري، وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، بالإضافة إلى فريق ستاد أبيدجان الإيفواري.

وكان قد استهل النادي الأهلي، مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا، من الدور التمهيدي الثاني «دور الـ32، وواجه فريق جور ماهيا الكيني، ونجح في الفوز عليه ذهابًا بعقر داره بثلاثية نظيفة، قبل أن يكرر نفس النتيجة بمباراة الإياب على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي ضد ستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مساء غد الثلاثاء، الموافق 26 من شهر نوفمبر الجاري، ليكون هو موعد مباراة الأهلي ضد ستاد أبيدجان، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025.

الأهلي والعين الإماراتي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد ستاد أبيدجان، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد القاهرة الدولي، معقل الشياطين الحمراء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ستاد أبيدجان، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 2، بتعليق المصري علي محمد علي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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