استعدادا لوابل من صواريخ حزب الله، الاحتلال يرفع حالة التأهب لسلاح الجو والمدفعية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:24 مساءً - ذكرت "هيئة البث" العبرية أن إسرائيل رفعت حالة التأهب لسلاح الجو والدفاعات الجوية، قبل التوصل لاتفاق تسوية مع لبنان.

حزب الله يستعد لإطلاق صواريخ بشكل واسع النطاق

وأضافت الهيئة أن هناك توقعات تستند إلى معلومات استخبارية تفيد بأن حزب الله يستعد لإطلاق صواريخ بشكل واسع النطاق.

وتزامنًا أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات بقصف مبان في مناطق الغبيري وحارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية.

اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان أولوية لـ بايدن

فى ذات السياق قال البيت الأبيض مساء اليوم الإثنين، أن وقف إطلاق النار في ‎لبنان أولوية بالنسبة للرئيس جو بايدن.

مباحثات التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله

وأضاف البيت الأبيض إن الاتصالات بشأن التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله مستمرة و قد وصلنا إلى نقطة في نقاشاتنا تدفعنا للاعتقاد أن المباحثات تسير بطريق إيجابي جدا".

وتابع البيت الأبيض: نحتاج إلى مواصلة العمل للحصول على وقف إطلاق النار.

إعلان محتمل لوقف إطلاق النار فى لبنان

وكشفت مصادر أمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن، أبلغت مسؤولين لبنانيين بأن وقف إطلاق النار قد يعلن عنه في غضون ساعات، حسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

كما كشفت مصادر مطلعة، أن الرئيسين الأمريكى جو بايدن، الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيعلنان صباح الثلاثاء وقفًا للحرب بين لبنان وإسرائيل لمدة 60 يومًا، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

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