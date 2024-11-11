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بن سلمان يدعو إسرائيل لاحترام سيادة إيران وعدم مهاجمتها - أخبار كلمتك

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بن سلمان يدعو إسرائيل لاحترام سيادة إيران وعدم مهاجمتها - أخبار كلمتك

بن سلمان يدعو إسرائيل لاحترام سيادة إيران وعدم مهاجمتها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:28 مساءً - دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، خلال انطلاق قمة مشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، كما دعا إسرائيل إلى احترام سيادة إيران والامتناع عن مهاجمة أراضيها.

الأوضاع في غزة ولبنان

التقى زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية، اليوم الاثنين، في الرياض في  قمة عربية وإسلامية غير عادية  بشأن الأوضاع في غزة ولبنان بهدف توحيد الرؤى والمواقف ومتابعة مخرجات قمة مشتركة مماثلة عقدت العام الماضي قبل اتساع نطاق الصراع بالمنطقة.

وقال ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في الكلمة الافتتاحية: "تنعقد هذه القمة امتدادا للقمة المشتركة السابقة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة على الشعب الفلسطيني الشقيق واتساع نطاق تلك الاعتداءات على الجمهورية اللبنانية الشقيقة".

كما قال ولي العهد السعودي إن على المجتمع الدولي أن يُلزم إسرائيل "باحترام سيادة  الجمهورية الإسلامية الإيرانية  الشقيقة وعدم الاعتداء على أراضيها".

الحملة الإسرائيلية إبادة جماعية

وأضاف بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، إن على المجتمع الدولي أن "يوقف على الفور الإجراءات الإسرائيلية ضد إخواننا في فلسطين ولبنان"، وأدان الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة باعتبارها "إبادة جماعية". 

وأضاف أن السعودية "تؤكد وقوفها إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان لتجاوز التبعات الإنسانية الكارثية للعدوان الإسرائيلي المتواصل".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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