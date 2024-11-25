الرياضة - 09:05 - عاجل | تريلا تدهس ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوي وأنباء عن مصابين «صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:05 مساءً - شهد الطريق الإسكندرية الصحراوي حادثا مروعا منذ قليل، حيث اصطدم ميكروباص بسيارة نقل ثقيل «تريلا» عند الكيلو 28، ما أدى إلى وقوع إصابات،

كانت غرفة عمليات النجدة بالإسكندرية، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد، بوجود حادث تصادم بين تريلا وسيارة ميكروباص بالقرب من منصور شيفروليه على الطريق الصحراوي.

هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجاري حصر أعداد المصابين أو الوفيات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري الدفع بونش لرفع حطام الحادث، و تسير حركة مرور الطريق.