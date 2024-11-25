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الكونفدرالية، المصري يختتم معسكره بالقاهرة قبل التوجه إلى السويس (صور) - أخبار كلمتك

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الكونفدرالية، المصري يختتم معسكره بالقاهرة قبل التوجه إلى السويس (صور) - أخبار كلمتك

الكونفدرالية، المصري يختتم معسكره بالقاهرة قبل التوجه إلى السويس (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:12 مساءً - أدى فريق المصري البورسعيدي المران الأساسي على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته أمام ضيفه فريق انيمبا النيجيري بالجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ومن المنتظر أن يسافر الفريق البورسعيدي السويس للدخول في معسكر آخر استعدادا لمواجهة أنيمبا النيجيري.

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موعد مباراة المصري وأنيمبا النيجيري 

ويلتقي المصري وانيمبا النيجيري في الساعة السادسة مساء بعد غدا الأربعاء على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وتستضيف قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد السويس الجديد مساء غدا الثلاثاء المؤتمرين الصحفيين الخاصين لـ علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري والنيجيري ايما اولاريواجي المدير الفني لفريق انيمبا النيجيري  وذلك قبل يوم واحد من مباراة الفريقين معًا بالبطولة الكونفيدرالية. 

موعد المؤتمر الصحفي لعلي ماهر وكابتن المصري


يبدأ المؤتمر الصحفي للكابتن علي ماهر في تمام الساعة الثالثة  والنصف عصرًا وذلك قبل مران المصري الذي يبدأ في الرابعة والذي سيكون متاحًا لوسائل الإعلام لمدة 15دقيقة.

 

موعد المؤتمر الصحفي لمدرب انيمبا النيجيري 

 

ويبدأ المؤتمر الصحفي للنيجيري أولاريواجي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً قبل نصف الساعة من مران الفريق الذي سيكون متاحًا لوسائل الإعلام لمدة 15دقيقة أيضًا.
 ومن المقرر أن يدير كلا المؤتمرين الإعلامي محمد السيسي المنسق الإعلامي للمباراة والمعين من قِبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف ".

 

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المالي بوبو تراوري حكمًا لمباراة  المصري وانيمبا بالكونفيدرالية

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الأولى  من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة )  للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق انيمبا النيجيري والمقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد في السادسة مساء الأربعاء المقبل الموافق السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.

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ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة مالي حكم الساحة "بوبو تراوري"، ومعه مساعد الحكم الأول " موديبو ساماكي "، ومساعد الحكم الثاني "أمادو بيلي جيسي"، فيما يقوم " سوري ابراهيما كيتا بمهام الحكم الرابع.

 

هذا وقد تم طرح تذاكر المباراة وعددها 5000 تذكرة -  في فئتين ( الدرجة الثانية المواجهة للمقصورة وقيمتها 100 جنيها،  والدرجة الثالثة خلف أحد المرميين وقيمتها 75 جنيها )، فيما تم طرح 200 تذكرة إضافية أيضا لجماهير الفريق الضيف.


وأهابت مديرية أمن السويس بجماهير النادي المصري بالتفويج الموحد لرحلات الجماهير والتواجد أمام الاستاد بساعتين على الأقل حتى يمكن تأمين وتيسير عملية دخول الجماهير للاستاد لمؤازرة الفريق في هذه المباراة الهامة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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