الرياضة - 10:08 - كلمتك تنفرد بالتفاصيل وصور الشيكات لقضية النصب المتهم بها علي غزال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:08 مساءً - بات اسم علي غزال لاعب منتخبنا الوطني السابق، متصدرًا للساحة بشكل كبير، وذلك عقب اتهامه بالنصب والاحتيال على عدد من الأشخاص في مبالغ ضخمة.

وتلقى قسم شرطة التجمع بلاغًا من أحد الأشخاص يتهم خلاله اللاعب علي غزال لاعب منتخب مصر السابق بالنصب والاحتيال، برفقة آخر، في مبلغ 7 ملايين و308 آلاف جنيه، زاعمين قدرتهما على توظيفها داخل إحدى الشركات في مجال التجارة، ومن المعتقد أن يعديهم أرباحًا شهرية.

التفاصيل الكاملة لقضية النصب المتهم بها علي غزال

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، اليوم الإثنين: «علي غزال نصب على اللاعب حسام حسن عبد البديع مهاجم فريق سموحة في مبلغ 7 ومليون ونص».

وأضاف: «علي غزال نصب على المدافع محمود عزت في مبلغ 3 مليون و 800 ألف وكان سبب رئيسي في اعتزال اللاعب مبكرا».

وواصل: «علي كمان نصب على مجموعة من لاعبي فريق سموحة وهما شريف رضا ومحمود حليمو و محمود سيد».

واختتم: «غزال حصل على مبالغ مالية من لاعبي الفريق بهدف شراء كافيهات وهواتف محمولة».

صورة الشيك الخاصة بتهمة النصب للاعب علي غزال

وحصلت كلمتك على شيك من المفترض أن يرسل إلى اللاعب حسام حسن عبد البديع بقيمة مالية قدرها 5 ملايين جنيه.

وتباشر كلمتك القضية عن كثب ونوافيكم بالتفاصيل الجديدة لحظة بلحظة.