بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 10:08 - كلمتك تنفرد بالتفاصيل وصور الشيكات لقضية النصب المتهم بها علي غزال - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 10:08 - كلمتك تنفرد بالتفاصيل وصور الشيكات لقضية النصب المتهم بها علي غزال - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:08 - كلمتك تنفرد بالتفاصيل وصور الشيكات لقضية النصب المتهم بها علي غزال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:08 مساءً - بات اسم علي غزال لاعب منتخبنا الوطني السابق، متصدرًا للساحة بشكل كبير، وذلك عقب اتهامه بالنصب والاحتيال على عدد من الأشخاص في مبالغ ضخمة.

وتلقى قسم شرطة التجمع بلاغًا من أحد الأشخاص يتهم خلاله اللاعب علي غزال لاعب منتخب مصر السابق بالنصب والاحتيال، برفقة آخر، في مبلغ 7 ملايين و308 آلاف جنيه، زاعمين قدرتهما على توظيفها داخل إحدى الشركات في مجال التجارة، ومن المعتقد أن يعديهم أرباحًا شهرية.

التفاصيل الكاملة لقضية النصب المتهم بها علي غزال

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، اليوم الإثنين: «علي غزال نصب على اللاعب حسام حسن عبد البديع مهاجم فريق سموحة في مبلغ 7 ومليون ونص».

وأضاف: «علي غزال نصب على المدافع محمود عزت في مبلغ 3 مليون و 800 ألف وكان سبب رئيسي في اعتزال اللاعب مبكرا».

وواصل: «علي كمان نصب على مجموعة من لاعبي فريق سموحة وهما شريف رضا ومحمود حليمو و محمود سيد».

واختتم: «غزال حصل على مبالغ مالية من لاعبي الفريق بهدف شراء كافيهات وهواتف محمولة».

صورة الشيك الخاصة بتهمة النصب للاعب علي غزال

وحصلت كلمتك على شيك من المفترض أن يرسل إلى اللاعب حسام حسن عبد البديع بقيمة مالية قدرها 5 ملايين جنيه.

وتباشر كلمتك القضية عن كثب ونوافيكم بالتفاصيل الجديدة لحظة بلحظة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق