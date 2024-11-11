شاهد، القميص الجديد لمنتخب مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:19 مساءً - منتخب مصر، كشفت شركة "بوما" الراعية لملابس منتخب مصر، عن القميص الجديد للفراعنة في مؤتمر صحفي، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر، ومحمد يحيي لطفي رئيس، واللواء حلمي مشهور، ومحمد أبو الوفا، ودينا الرفاعي أعضاء المجلس.

ومثل منتخب مصر من اللاعبين محمود تريزيجيه ومحمد الشناوي ومحمد عواد وحمدي فتحي ومصطفي فتحي.

وكشف الحساب الرسمي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن التصميم الجديد الذي سيرتديه الفراعنة في مباراتيه القادمتين أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن أول تدريبات الفريق أمس الأحد، بستاد الدفاع الجوى استعدادًا لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يومي ١٥ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراتي منتخب مصر المقبلتين

ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة مساء على ستاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراتي مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت مباراتي منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا على الهواء مباشرة، كونها الناقل الحصري لمباريات تصفيات الأمم الإفريقية.

منتخب الرأس الأخضر، كلمتك

حكام مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقمي حكام من كوت ديفوار وجامبيا لإدارة مباراتي مصر أمام كاب فيردي ثم بوتسوانا على الترتيب بختام مباريات تصفيات أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب 2025.

حكام مباراة كاب فيردي ومصر

حكم ساحة: إبراهيم كاليلو توريه

حكم مساعد أول: أدو هيرمان ديزيريه نجوه

حكم مساعد ثاني: نوهو واتارا

حكم رابع: هيوز موديست ريتشارد كوكورا.

حكام مباراة مصر وبوتسوانا

حكم ساحة: عبد الله جاميه

حكم مساعد أول: مصطفى بوجانج

حكم مساعد ثاني: عبد العزيز بوليل جاو

وحكم رابع: لامين جاميه

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