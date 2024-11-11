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الرياضة - 11:30 - سعر الذهب الآن.. الأصفر يصعد قبل نهاية اليوم الإثنين 11 نوفمبر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:30 - سعر الذهب الآن.. الأصفر يصعد قبل نهاية اليوم الإثنين 11 نوفمبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:30 - سعر الذهب الآن.. الأصفر يصعد قبل نهاية اليوم الإثنين 11 نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:30 مساءً - سعر الذهب.. ارتفع سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024، فسجل سعر الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات اليوم، نحو 3675 جنيها للشراء، بينما سجل في مساء التعاملات نحو 3680 جنيها للبيع، وسجلت أوقية الذهب عالميا نحو 2623.73 دولار.

سعر الذهب في مصر

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب في مصر وذلك من خلال خدمة متقدمة تتحيها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4205.75 جنيه 4177.25 جنيه
عيار 22 3855.25 جنيه 3829 جنيه
عيار 21 3680 جنيها 3655 جنيه
عيار 18 3154.25 جنيه 3132.75 جنيه
عيار 14 2453.25 جنيه 2436.75 جنيه
عيار 12 2102.75 جنيه 2088.5 جنيه
عيار 9 1577.25 جنيه 1566.5 جنيه
الجنيه الذهب 22600 جنيه 22400 جنيه

سعر الذهب خلال التعاملات المسائية

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 في مساء التعاملات إلى مستوى 4205.75 جنيه للبيع، 4177.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

علا سعر الذهب عيار 22 في ختام التعاملات إلى مستوى 3855.25 جنيه للبيع، 3829 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

سيطر الصعود على سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات المسائية 3680 جنيها للبيع، 3655 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

هيمن الارتفاع على سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات النهائية 3154.25 جنيه للبيع، 3132.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

صعد سعر الذهب عيار 14 في نهاية التعاملات إلى مستوى 2453.25 جنيه للبيع، 2436.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

زاد سعر الذهب عيار 12 خلال التعاملات الختامية إلى مستوى 2102.75 جنيه للبيع، 2088.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في ختام التعاملات نحو 1577.25 جنيه للبيع، 1566.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين، نحو 29440 جنيها للبيع، 29240 جنيها للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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