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مشاهير العرب - في ذكرى وفاتها.. رحلة معالي زايد بين السينما والدراما - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - في ذكرى وفاتها.. رحلة معالي زايد بين السينما والدراما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في ذكرى وفاتها.. رحلة معالي زايد بين السينما والدراما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 01:16 مساءً - تصدر اسم الفنانة معالي زايد محرك البحث، وذلك بالتزامن مع ذكرى وفاتها التي تحل علينا اليوم، لذا نستعرض خلال السطور التالية صفحات من تاريخ حياتها.

بدايات الفنانة معالي زايد

ولدت الفنانة معالي زايد في 5 نوفمبر 1953، في القاهرة، وهي مُمثِلة مصرية قدمت العديد من الأفلام السينمائية والمسرحيات والمسلسلات التلفزيونية، واشتهرت بأدوار المرأة القوية والمرأة الصعيدية، وبعد عطاء فني استمر 36 عامًا توفيت بعد صراع مع مرض السرطان.

وتركت الفنانة معالي زايد، بصمة بأدوارها المميزة، بعدما اكتشفها المخرج نور الدمرداش وقدمها من خلال مسلسل «الليلة الموعودة» عام 1976، والتي تقاضيت عنه أول أجر، والذي بلغ 75 جنيها، حسبما قالت في حوارات لها، ثم بدأت مسيرتها الفنية التي تقدر بـ 80 فيلما سينمائيا و 60 مسلسلا و6 مسرحيات، حتي أصبحت ذو علامة مميزة فى تاريخ التمثيل.

كما تألقت معالي زايد تلفزيونيًا مثلمًا تألقت سينمائيًا وقدمت مسلسلات، مثل:«دموع في عيون وقحة، قصر الشوق، بين القصرين، لعبة الفنجري، الضحايا، حلم الجنوبي، الحاوي، أم العروسة، حارة الطبلاوي، امرأة من الصعيد الجواني، حضرة المتهم أبي»، وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل «موجة حارة» مع المخرج محمد ياسين.

الفنانة معالي زايد

أهم أعمال الفنانة معالي زايد

ومن أهم أعمال معالي زايد السينمائية «عروسة وجوز عرسان، ولا مين شاف ولا مين دري، الحلال يكسب، الشقة من حق الزوجة، الأرملة والشيطان، وضاع العمر يا ولدي، استغاثة من العالم الآخر، السكاكيني، السادة الرجال، البيضة والحجر، سيداتي آنساتي، الصرخة، كتيبة الإعدام، المتهمة، سمك لبن تمر هندي».

وتزوجت معالي زايد مرتين، الأولى كانت من مهندس ولكن انفصلا بعد ثلاث سنوات، أما المرة الثانية تزوجت من الطبيب الذي عالجها من مرض «الزايدة الدودية»، بعد قصة حب نشأت بينهما ولكنها انفصلت عنه فى عام 1992، لتنقطع بشكل كامل عن الزواج مرة أخرى خاصة وأنها كانت تعشر بالسعادة في حياتها دون وجود رجل، ولم تنجب أطفالا ولكنها كانت تكفل طفلا.

وفاة الفنانة معالي زايد

وتوفيت الفنانة معالي زايد يوم 10 نوفمبر 2024، تاركة ورائها إرثا فنيا لمحبيها وجمهورها، بعد صراع مع مرض السرطان.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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