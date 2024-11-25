مشاهير العرب - بعد نقله لـ المستشفى.. طارق رفعت: ربنا عداها على خير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 06:22 مساءً - كشف المخرج طارق رفعت عن تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات المتواجدة بمنطقة المعادي.

وشارك رفعت متابعيه عبر موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة له وهو نائم على سرير المستشفى، وعلق عليها قائلا: «الحمد لله والشكر لله، مفاجأة غير متوقعة بس ربنا عداها على خير»، دون أن يكشف عن سبب تعرضه لهذه الوعكة الصحية.

آخر أعمال طارق رفعت

وكانت آخر أعماله مشاركته في مارثون رمضان 2024 بـ مسسلسل«بقينا اتنين»، وحقق العمل خلال فترة عرضه نجاح جماهيري وفني كبير.

أبطال مسلسل «بقينا اتنين»

ضم المسلسل في بطولته كل من: الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف، إلى جانب نخبة من نجوم الفن أبرزهم: إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، عزت زين، وعزة لبيب، والفنان الراحل طارق عبد العزيز.

والمسلسل من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

ودارت أحداث مسلسل بقينا اتنين، في إطار اجتماعي كوميدي، حول تأثير الانفصال على شريكان، وما ينتج عن الطلاق من أزمات نفسية، وذلك في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب.