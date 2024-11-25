الدوري المصري، نتيجة بيضاء تتصدر 8 مواجهات و16 فوزا بعد الجولة الثالثة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 06:29 مساءً - الدوري المصري، شهدت مباريات الدوري المصري الممتاز الخروج بنتيجة سلبية بدون أهداف في عدد 8 مباريات ونتيجة إيجابية 1-1 ثلاث مرات، بعد مرور الجولة الثالثة لتصل عدد المباريات التي خرجت بتحقيق فائز عدد 16 لقاء من أصل 27 مباراة .

وشهدت الجولة الأولي إنتهاء ثلاث مباريات بالتعادل السلبي، ونفس الأمر بالجولة الثالثة، بينما خرجت نتيجة مباراتين بدون أهداف بالجولة الثانية.

وجاءت المباريات التي انتهت بالتعادل السلبي في الدوري المصري سلبيا حتى الآن كالتالي:

الجونة ضد زد (الجولة الأولي)

مودرن سبورت ضد إنبي (الجولة الأولي)

الإسماعيلي ضد غزل المحلة (الجولة الأولي)

المصري ضد الجونة (الجولة الثانية)

البنك الأهلي ضد فاركو (الجولة الثانية)

طلائع الجيش ضد سموحة (الجولة الثالثة)

حرس الحدود ضد سيراميكا كليوباترا (الجولة الثالثة)

مودرن سبورت ضد زد (الجولة الثالثة)

فيما تحققت نتيجة التعادل الإيجابي ثلاث مرات بنتيجة واحدة 1-1 بواقع مباراة في كل جولة كالتالي:

بيراميدز ضد بتروجت (الجولة الأولي)

بتروجت ضد مودرن سبورت (الجولة الثانية)

الأهلي ضد الاتحاد السكندري (الجولة الثالثة)

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

وأسدل الستار علي مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز بمشاركة 18 فريقا.

نتائج مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري

بيراميدز ضد البنك الأهلى 3-1

فاركو ضد إنبى 4-3

الأهلي ضد الاتحاد السكندري 1-1

طلائع الجيش ضد سموحة 0-0

الجونة ضد غزل المحلة 0-1

الزمالك ضد المصري البورسعيدي 0-1

الإسماعيلي ضد بتروجيت 1-0

حرس الحدود ضد سيراميكا 0-0

مودرن سبورت ضد زد إف سي 0-0

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثالثة

1- الأهلي 7 نقاط

2- بيراميدز 7 نقاط

3- المصري البورسعيدي 7 نقاط

4 -الاتحاد السكندري 7 نقاط

5 -الزمالك 6 نقاط

6- فاركو 4 نقاط

7- سموحة 4 نقاط

8 -غزل المحلة 4 نقاط

9- الإسماعيلي 4 نقاط

10- طلائع الجيش 4 نقاط

11- سيراميكا كليوباترا 4 نقاط

12- مودرن سبورت 3 نقاط

13- بتروجيت نقطتان

14- الجونة نقطتان

15- زد اف سي نقطتان

16- إنبي نقطة واحدة

17- البنك الأهلي نقطة واحدة

18- حرس الحدود نقطة واحدة

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