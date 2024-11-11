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مشاهير العرب - محمود عبد الغني يوضح كيف تغلب على خوفه من الكاميرا - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - محمود عبد الغني يوضح كيف تغلب على خوفه من الكاميرا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمود عبد الغني يوضح كيف تغلب على خوفه من الكاميرا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:10 مساءً - أشاد الفنان محمود عبد الغني بفضل المخرج شريف عرفة ومساندته له في بداية مشواره الفني، مشيرا إلى أنه تخلص من الخوف والتوتر من الوقوف أمام الكاميرا بفضل نصائحه وتوجيهاته له.

وقال عبد المغنى خلال لقائه ببودكاست «برنس الليالي»: «كنت أول مرة أشوف كاميرا كانت مع أستاذ شريف عرفة، كان بيطبطب علي عشان اقدر أتعامل مع الكاميرا».

وتابع: «شريف عرفة ساعدني اتغلب على الخوف والتوتر أمام الكاميرا، وقالي الكاميرا دي حبيبتك اللي بتشوفها، ولازم تبقى جاي في أحسن حال وشكل ولبس حلو».

آخر أعمال محمود عبد المغني

وكانت آخر أعمال محمود عبد المغني مشاركته في مسلسل كوبرا الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاح جماهيري كبير.

مسلسل كوبرا من بطولة الفنان محمد إمام، وشاركه البطولة عدد من نجوم الفن أبرزهم: مجدى كامل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، ومحمود عبد المغنى، ومحمود البزاوى، وأحمد عبد الحميد، وأيمن عزب، وصفاء الطوخى، ودنيا ماهر، ألحان المهدى، ومنة فضالى، ومعتز هشام، وعلاء مرسي، وهشام إسماعيل، ومحسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف.

والعمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف SADAF.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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