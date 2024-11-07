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الرئيس الصيني يهنئ ترامب على فوزه بالانتخابات - أخبار كلمتك

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الرئيس الصيني يهنئ ترامب على فوزه بالانتخابات - أخبار كلمتك

الرئيس الصيني يهنئ ترامب على فوزه بالانتخابات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 05:32 صباحاً - ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الرئيس الصيني شي جين بينغ بعث اليوم الخميس برقية تهنئة إلى دونالد ترامب لانتخابه رئيسا جديدا للولايات المتحدة.

وأصدرت الخارجية الصينية، يوم الأربعاء، بيانًا مقتضبًا حول فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية على حساب منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وقالت الخارجية الصينية إن بكين "تحترم اختيار الشعب الأمريكي، وتهنئ دونالد ترامب على فوزه بالانتخابات الرئاسية".

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية قد نقلت عن مصادر قولها، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اتصل بترامب لتهنئته على فوز في الانتخابات.

وقال  الرئيس الصيني: التعاون بين الصين والولايات المتحدة هدف طويل الأمد.

وكان ترامب قد طرح اقتراحًا مثيرًا للجدل لفرض رسوم جمركية "كبيرة" على الصين وشركاء اقتصاديين آخرين، قائلا إنه سيفرض رسوما جمركية تتراوح بين 10 و20 بالمئة على جميع الواردات ونحو 60 بالمئة على السلع الصينية.

ولكن منتقدين من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية للأبحاث يشككون في حق الرئيس في فرض مثل هذه الرسوم، حيث يرون أن هناك "عوائق عملية وقانونية" تمنع ترامب من فرضها.

وإلى جانب الملف الاقتصادي، تبرز مسألة تايوان والدعم الأمريكي لها، كعائق أمام طريق العلاقات بين واشنطن وبكين.

ففي أواخر الشهر الماضي قالت الصين إنها ستتخذ "إجراءات مضادة" للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، منتقدة بشدة صفقة أسلحة بقيمة ملياري دولار أبرمتها الولايات المتحدة مع تايبيه.

وردا على الصفقة، نشرت الصين حوالي 20 طائرة مقاتلة ومسيرة، في إطار "دورية مشتركة للاستعداد القتالي" حول تايوان، وفق ما أعلنت السلطات التايوانية.

وصرّح ترامب في وقت سابق من الشهر الماضي، بأن الرئيس الصيني سيتعامل مع نائبة الرئيس هاريس " كطفلة" إذا تم انتخابها إلى البيت الأبيض.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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