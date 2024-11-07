ستحدث ذوبعة داخليًّا وعالميًّا، حملة ترامب تكشف خطة "اليوم الأول" في البيت الأبيض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 08:12 صباحاً - كشفت حملة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن خطط طموحة ليومه الأول في المنصب، تتضمن تغييرات كبيرة في مجالات الهجرة والطاقة والسياسة الخارجية.

ووفقًا لتقرير نشرته "ذا هيل"، يعتزم ترامب العودة إلى سياسات صارمة ضد الهجرة، حيث يسعى إلى إطلاق "أكبر برنامج ترحيل في تاريخ أمريكا" وإعادة العمل بسياسات الحدود التي طبقتها إدارته الأولى.

كما يخطط ترامب للتوقيع على أمر تنفيذي لمنع منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأشخاص يقيمون فيها بشكل غير قانوني.

وعلى صعيد الطاقة، يركز ترامب على تعزيز إنتاج النفط وإلغاء القيود البيئية التي فرضتها إدارة بايدن، متعهدًا بتعزيز سياسات تهدف إلى دعم الصناعات التقليدية للطاقة على حساب التحول إلى الطاقة النظيفة.

وأشار ترامب إلى نيته إلغاء قواعد تحد من انبعاثات محطات الطاقة، إضافة إلى إيقاف مشاريع طاقة الرياح.

وفي السياسة الخارجية، تعهد ترامب باتباع نهج "أمريكا أولًا"، مشددًا على رغبته في إنهاء الحروب ومنح الأولوية للمصالح الأمريكية، معربًا عن نيته إنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا من خلال ما وصفه بتسوية حاسمة.

كما أثار مخاوف بشأن التزامه المستقبلي بدعم حلف شمال الأطلسي (الناتو) ووجه انتقادات لدول الحلف، التي لا تلتزم بمساهمات مالية كافية في الإنفاق الدفاعي.

وفي خطوة قد تثير جدلًا، أكد ترامب نيته إلغاء حماية الطلاب المتحولين جنسيًّا التي أقرها بايدن، بالإضافة إلى تهديده بقطع التمويل الفيدرالي عن المدارس التي تفرض لقاحات إجبارية.

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