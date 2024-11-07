حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 - 11 -2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 - 11 -2024 - أخبار كلمتك

إمام عاشور: لم أتقاض مليما من الزمالك لمدة موسمين (فيديو) - أخبار كلمتك

إمام عاشور: لم أتقاض مليما من الزمالك لمدة موسمين (فيديو) - أخبار كلمتك

في 13 محافظة| الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا غدًا.. اعرف الأسماء - أخبار كلمتك

في 13 محافظة| الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا غدًا.. اعرف الأسماء - أخبار كلمتك

بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - حادث طريق المطرية.. حصيلة الضحايا تصل 35 (صور وأسماء) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - حادث طريق المطرية.. حصيلة الضحايا تصل 35 (صور وأسماء) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - ترامب يرشح النائب الجمهورى «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - ترامب يرشح النائب الجمهورى «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ألبوم صور.. شاهد أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ألبوم صور.. شاهد أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

مستمرون ولن نتأثر، أول تهديد من جماعة الحوثي بعد فوز ترامب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مستمرون ولن نتأثر، أول تهديد من جماعة الحوثي بعد فوز ترامب - أخبار كلمتك

مستمرون ولن نتأثر، أول تهديد من جماعة الحوثي بعد فوز ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 07:08 صباحاً - أعلنت جماعة الحوثي اليمينة أن عملياتها العسكرية ضد إسرائيل والسفن التجارية في البحر الأحمر مستمرة، ولن تتأثر بفوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقال عضو المجلس السياسي للحوثيين، محمد البخيتي، إن العمليات العسكرية في البحر الأحمر وفي عمق إسرائيل، مستمرة، ولن تتأثر بوصول ترامب إلى السلطة.

وذكر البخيتي في تدوينة عبر منصة "إكس" أن الهجمات العسكرية لن تتوقف، إلا بوقف "جرائم الإبادة الجماعية في غزة ورفع الحصار عن سكانها"، مضيفًا "سنقابل التصعيد بالتصعيد".

وفي مقابلة تلفزيونية، أكد البخيتي توقع الحوثيين قدوم جولة تصعيد "ضد محور المقاومة، في ظل الصلاحيات غير المحدودة التي يتمتع بها ترامب لتحقيق ذلك"، حسب قوله.

وكان ترامب قد اختتم آخر يوم في ولايته الرئاسية الأولى مطلع العام 2021، بتصنيف جماعة الحوثي “ منظمة إرهابية أجنبية"، قبل أن يتم إلغاء التصنيف بعد أسابيع فقط من وصول الإدارة الأمريكية الجديدة، برئاسة جو بايدن، التي عادت مطلع العام الجاري إلى تصنيف الحوثيين على نحو أقل حدة، كـ"منظمة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص"، بسبب هجماتها على ممرات الملاحة البحرية.

ويعتقد محللون وباحثون يمنيون، أن ترامب سيواصل نهجه السابق في التعامل الحازم تجاه إيران، وبالتالي أذرعها المسلحة في المنطقة، ومن ضمنها ميليشيا الحوثي التي باتت هجماتها العسكرية ضد السفن التجارية تمسّ المصالح الأمريكية بشكل مباشر، وهو ما لن يتسامح معه الرئيس الأمريكي الجديد، وفق قولهم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق