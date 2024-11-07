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في رسالة مبطنة، أول تعليق من أوباما على فوز ترامب - أخبار كلمتك

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في رسالة مبطنة، أول تعليق من أوباما على فوز ترامب - أخبار كلمتك

في رسالة مبطنة، أول تعليق من أوباما على فوز ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 02:34 صباحاً - هنأ الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل، الأربعاء، الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بفوزه في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا على أهمية الانتقال السلمي للسلطة.

وقال أوباما في بيان إن "هذه النتيجة بالتأكيد ليست ما كنا نأمله".

وأضاف أن "العيش في ظل الديمقراطية يعني الاعتراف بأن وجهة نظرنا لن تنتصر دائما، وأن نكون مستعدين لقبول الانتقال السلمي للسلطة".

وحث أوباما ترامب على التحلي "بحسن النية"، وقال "في بلد متنوع وكبير مثل بلدنا، لن نرى دائما لن نتفق دائما على كل شيء، ولكن التقدم يتطلب منا مد يد العون" بنية حسنة حتى "مع الأشخاص الذين نختلف معهم بشدة".

وكرر الرئيس الأسبق اعتزازه بالمرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس.

وزاد أن المشاكل في الولايات المتحدة "قابلة للحل إذا استمعنا لبعضنا البعض، وإذا التزمنا بالمبادئ الدستورية الأساسية والمعايير الديمقراطية التي جعلت الولايات المتحدة عظيمة".

وأقرت، هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية أمام، ترامب، متعهدة بانتقال سلمي للسلطة، والتعاون مع الرئيس المنتخب.

وقالت هاريس في خطاب أمام أنصارها من جامعة هارود، الأربعاء، إن "النتيجة لم تأت كما كنا نتمناها، لكن علينا قبولها"، واعدة بـ "النضال" من أجل القضايا التي تبنتها في حملتها.

حقق دونالد ترامب فوزا كبيرا ليصبح ثاني رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يفوز في الانتخابات الرئاسية لولايتين غير متتاليتين، بعد جروفر كليفلاند.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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