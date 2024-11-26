كرة اليد، تاج عبد الخالق يعود من جديد للمشاركة مع نادي الشمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:11 مساءً - استعاد فريق ناشئي كرة اليد بنادي الشمس، اللاعب تاج الدين عبد الخالق عقب إنهاء برنامجه العلاجي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وعاد تاج الدين عبد الخالق للمشاركة في المباريات عقب غيابه لمدة ثلاثة أسابيع، ليشارك مع فريق يد الشمس مواليد 2012، تحت إشراف الدكتور أحمد الديب.

كرة اليد، تاج عبدالخالق يعود من جديد للمشاركة مع نادي الشمس

ويلعب تاج الدين في مركز الدائرة، حيث يتمتع اللاعب ببنية جسمانية قوية، وذكاء حركي داخل الملعب تتيح له التفوق على الخصوم ويعتبر من اللاعبين الواعدين في جيل 2012.

الجدير بالذكر أن نادي الشمس حصد المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة منطقة القاهرة لكرة يد لفريق 2012، بقيادة أحمد رفعت مدرب الفريق ورئيس الجهاز الكابتن كرم مرسى والمدير الفنى للجهاز محمد راغب.

كرة اليد، تاج عبدالخالق يعود من جديد للمشاركة مع نادي الشمس

من ناحية أخرى، قرر مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة الدكتور محمد الأمين، تأجيل مباراة السوبر بين فريقي الأهلي وسبورتنج والتي كان مقررا إقامتها يوم 7 ديسمبر المقبل، لتقام في موعد يتم تحديده لاحقا.

كرة اليد، تاج عبد الخالق يعود من جديد للمشاركة مع نادي الشمس

وعلمت "كلمتك"، أن تأجيل مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي وسبورتنج، بناء على طلب المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس باستور.

وقرر الاتحاد أيضا تأجيل مباراة السوبر للسيدات، لتقام في موعد يتم تحديده لاحقا.

استعدادات قوية لمنتخب كرة اليد

كما يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، مواجهة ودية يوم 20 ديسمبر المقبل، أمام منتخب عربي لم يتحدد بعد، استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة العالم، المقرر لها منتصف يناير المقبل، بتنظيم مشترك بين الدنمارك وكرواتيا والنرويج.

وتقام المباراة الودية للمنتخب الوطني في القاهرة، في غياب اللاعبين المحترفين المقرر انضمامهم إلى قائمة الفراعنة يوم 27 ديسمبر المقبل.

يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، للمشاركة في منافسات بطولة العالم، المقرر لها منتصف شهر يناير المقبل، بتنظيم مشترك بين الدنمارك وكرواتيا والنرويج.

ويخوض المنتخب الوطني حاليا استعدادات قوية للمشاركة في البطولة، تتضمن مواجهات ودية ومعسكرات خارجية، وصولا للمشاركة في منافسات المونديال.

ومن المقرر أن ينضم اللاعبين المحترفين إلى صفوف المنتخب الوطني يوم 27 ديسمبر المقبل، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.