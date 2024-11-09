الرياضة - 06:17 - آخر تحديث.. سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 06:17 مساءً - سعر الذهب الآن.. ارتفع سعر الذهب الآن في مصر في نهاية تعاملات اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4297.25 جنيه للشراء، 4280 جنيه للبيع.

سعر الذهب الآن

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سعر الذهب اليوم السبت 9 نوفمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

انخفض سعر الذهب عيار 24 عند مستوى 4297.25 جنيه للبيع، 4280 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22، نحو 3939 جنيه للبيع، 3923.25 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

في حين وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا في مصر نحو 3760 جنيها للبيع، 3745 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر نحو 3222.75 جنيه للبيع، 3210 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بينما بلغ سعر الذهب عيار 14 عند 2506.75 جنيه للبيع، 2496.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم عند 2148.5 جنيه للبيع، 2148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

في حين انخفض سعر الذهب عيار 9 عند 1611.5 للبيع، 1605 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن

بينما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر الآن نحو 30080 جنيها للبيع، 29960 جنيها للشراء.