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الرياضة - 06:17 - آخر تحديث.. سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:17 - آخر تحديث.. سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:17 - آخر تحديث.. سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 06:17 مساءً - سعر الذهب الآن.. ارتفع سعر الذهب الآن في مصر في نهاية تعاملات اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4297.25 جنيه للشراء، 4280 جنيه للبيع.

سعر الذهب الآن

يستعرض الأسبوع» لزواره ومتابعيه كل ما يخص سعر الذهب الآن، وذلك كل ما يخص سعر الذهب الآن، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنـــــــــا.

سعر الذهب اليوم السبت 9 نوفمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

انخفض سعر الذهب عيار 24 عند مستوى 4297.25 جنيه للبيع، 4280 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22، نحو 3939 جنيه للبيع، 3923.25 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

في حين وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا في مصر نحو 3760 جنيها للبيع، 3745 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر نحو 3222.75 جنيه للبيع، 3210 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 14

بينما بلغ سعر الذهب عيار 14 عند 2506.75 جنيه للبيع، 2496.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم عند 2148.5 جنيه للبيع، 2148.5 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب

سعر الذهب عيار 9

في حين انخفض سعر الذهب عيار 9 عند 1611.5 للبيع، 1605 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن

بينما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر الآن نحو 30080 جنيها للبيع، 29960 جنيها للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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