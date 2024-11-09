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الدوري الإنجليزي، فولهام يتقدم على كريستال بالاس بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الإنجليزي، فولهام يتقدم على كريستال بالاس بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، فولهام يتقدم على كريستال بالاس بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 06:20 مساءً - تقدم فريق فولهام على نظيره كريستال بالاس بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.  

ونجح ايميلي سميث من تسجيل هدف التقدم لصالح فولهام في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول.

تشكيل فولهام أمام كريستال بالاس 

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تشكيل كريستال بالاس أمام فولهام 

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ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الحادية عشر 

1 - ليفربول 25 نقطة
2 -مانشستر سيتي 23 نقطة
3 -نوتينغهام فورست 19 نقطة
4 -تشيلسي 18 نقطة
5 -آرسنال 18 نقطة
6 -أستون فيلا 18 نقطة
7 -توتنهام هوتسبير 16 نقطة
8 -برايتون 16 نقطة
9 -فولهام 15 نقطة
10 -بورنموث 15 نقطة

11 -نيوكاسل يونايتد 15 نقطة
12 -برينتفورد 13 نقطة
13 -مانشستر يونايتد 12 نقطة
14 -وست هام يونايتد 11 نقطة
15 -ليستر سيتي 10 نقاط
16 -إيفرتون 9 نقاط
17 -كريستال بالاس 7 نقاط
18 -إبسويتش تاون 5 نقاط
19 -ساوثهامتون 4 نقاط
20 -وولفرهامبتون 3 نقاط

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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