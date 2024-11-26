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آخر تحديث لـ حالة الطقس الآن.. برد شديد والصغرى بالقاهرة 13 درجة - أخبار كلمتك

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آخر تحديث لـ حالة الطقس الآن.. برد شديد والصغرى بالقاهرة 13 درجة - أخبار كلمتك

آخر تحديث لـ حالة الطقس الآن.. برد شديد والصغرى بالقاهرة 13 درجة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:35 مساءً - حالة الطقس الآن.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن آخر تحديث لـ حالة الطقس الآن، لافتة إلى استمرار الأجواء الباردة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 على جميع المحافظات.

حالة الطقس الآن

يستعرض كلمتك لزواره ومتابعيه كل ما يخص حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.

حالة الطقس الآن

وكشفت الهيئة، عن وجود غطاء سحابي من السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يعمل على حجب أشعة الشمس، وأوضحت أن الأجواء باردة على أغلب الأنحاء، مشيرة أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 13 درجة مئوية.

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الأرصاد، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع استمرار الأجواء الباردة على أغلب الأنحاء خلال فترات النهار.

حالة الطقس الآن

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

فيما يلى بيان بتوقعات درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة الكبرى 20 الصغرى 13

العاصمة الإدارية الكبرى 20 الصغرى11

بنهــــا العظمى 19 الصغرى 13

دمنهور العظمى 19 الصغرى 14

كفر الشيخ العظمى 19 الصغرى 14

المنصورة العظمى 20 الصغرى 13

طنطا العظمى 19 الصغرى 13

دمياط العظمى 18 الصغرى 13

بورسعيد العظمى 19 الصغرى 15

الإسماعيلية العظمى 21 الصغرى 12

السويس العظمى 21 الصغرى 12

رفح العظمى 18 الصغرى 12

شرم الشيخ العظمى 25 الصغرى 15

الإسكندرية العظمى 19 الصغرى 15

مطروح العظمى 18 الصغرى 13

الغردقة العظمى 24 الصغرى 15

مرسى علم العظمى 25 الصغرى 17

الفيوم العظمى 21 الصغرى 12

بني سويف العظمى 21 الصغرى 11

المنيا العظمى 22 الصغرى 10

أسيوط العظمى 22 الصغرى 9

سوهاج العظمى 22 الصغرى 12

قنا العظمى 23 الصغرى 12

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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