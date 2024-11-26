آخر تحديث لـ حالة الطقس الآن.. برد شديد والصغرى بالقاهرة 13 درجة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:35 مساءً - حالة الطقس الآن.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن آخر تحديث لـ حالة الطقس الآن، لافتة إلى استمرار الأجواء الباردة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 على جميع المحافظات.

حالة الطقس الآن

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حالة الطقس الآن

وكشفت الهيئة، عن وجود غطاء سحابي من السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يعمل على حجب أشعة الشمس، وأوضحت أن الأجواء باردة على أغلب الأنحاء، مشيرة أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 13 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الأرصاد، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع استمرار الأجواء الباردة على أغلب الأنحاء خلال فترات النهار.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

فيما يلى بيان بتوقعات درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة الكبرى 20 الصغرى 13

العاصمة الإدارية الكبرى 20 الصغرى11

بنهــــا العظمى 19 الصغرى 13

دمنهور العظمى 19 الصغرى 14

كفر الشيخ العظمى 19 الصغرى 14

المنصورة العظمى 20 الصغرى 13

طنطا العظمى 19 الصغرى 13

دمياط العظمى 18 الصغرى 13

بورسعيد العظمى 19 الصغرى 15

الإسماعيلية العظمى 21 الصغرى 12

السويس العظمى 21 الصغرى 12

رفح العظمى 18 الصغرى 12

شرم الشيخ العظمى 25 الصغرى 15

الإسكندرية العظمى 19 الصغرى 15

مطروح العظمى 18 الصغرى 13

الغردقة العظمى 24 الصغرى 15

مرسى علم العظمى 25 الصغرى 17

الفيوم العظمى 21 الصغرى 12

بني سويف العظمى 21 الصغرى 11

المنيا العظمى 22 الصغرى 10

أسيوط العظمى 22 الصغرى 9

سوهاج العظمى 22 الصغرى 12

قنا العظمى 23 الصغرى 12