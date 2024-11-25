وزير الأوقاف يتابع أعمال الصيانة والترميم لمسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يتابع أعمال الصيانة والترميم لمسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري - أخبار كلمتك

سيرا على الأقدام، نائب محافظ الجيزة يتفقد قرية البليدة بالعياط لتحسين الخدمات بها (صور) - أخبار كلمتك

سيرا على الأقدام، نائب محافظ الجيزة يتفقد قرية البليدة بالعياط لتحسين الخدمات بها (صور) - أخبار كلمتك

القنلة، «كلمتك» تفتح فى عددها الجديد ملفات مجرمى الحرب أمام الجنائية الدولية - أخبار كلمتك

القنلة، «كلمتك» تفتح فى عددها الجديد ملفات مجرمى الحرب أمام الجنائية الدولية - أخبار كلمتك

دوري أبطال إفريقيا، "كاف" يحدد موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد - أخبار كلمتك

دوري أبطال إفريقيا، "كاف" يحدد موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا للنخبة، تعادل استقلال طهران وباختاكور سلبيا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا للنخبة، تعادل استقلال طهران وباختاكور سلبيا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

أبو قير للأسمدة يقسو على الترسانة بثلاثية في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

أبو قير للأسمدة يقسو على الترسانة بثلاثية في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

بايدن وماكرون يعلنان غدا وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان - أخبار كلمتك

بايدن وماكرون يعلنان غدا وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان - أخبار كلمتك

شاب بتعز يفقد مبلغ مالي كبير بالعملة السعودي - أخبار كلمتك

شاب بتعز يفقد مبلغ مالي كبير بالعملة السعودي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رمضان 2025.. الصور الأولى من كواليس تصوير «لام شمسية» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رمضان 2025.. الصور الأولى من كواليس تصوير «لام شمسية» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد خلافات زوجة محمد رحيم وأسرته في الجنازة.. أول تعليق من الفنان تامر حسني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد خلافات زوجة محمد رحيم وأسرته في الجنازة.. أول تعليق من الفنان تامر حسني - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

سيرا على الأقدام، نائب محافظ الجيزة يتفقد قرية البليدة بالعياط لتحسين الخدمات بها (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سيرا على الأقدام، نائب محافظ الجيزة يتفقد قرية البليدة بالعياط لتحسين الخدمات بها (صور) - أخبار كلمتك

سيرا على الأقدام، نائب محافظ الجيزة يتفقد قرية البليدة بالعياط لتحسين الخدمات بها (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:21 مساءً - قام الدكتور إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، بجولة ميدانية تفقدية في قرية البليدة بمركز ومدينة العياط، في إطار حرص محافظة الجيزة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق نائب المحافظ في هذه الجولة النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب، حيث تجولوا في شوارع القرية سيرًا على الأقدام، للوقوف على الحالة العامة للنظافة والأشغال، والتأكد من سير العمل في المشروعات الجارية.

77b8cc7b81.jpg
cf2479e15c.jpg
92fdaaf296.jpg

تركيز على تحسين الخدمات

وشدد نائب المحافظ على ضرورة الاهتمام بنظافة الشوارع وتكثيف أعمال جمع القمامة، كما أكد على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع الصرف الصحي لخدمة أهالي القرية.

كما تفقد الشهابي أعمال صيانة كوبري مزلقان القرية ومعبر المشاة والسور الخرساني، مؤكدًا على أهمية هذه الأعمال في توفير بيئة آمنة للمواطنين.

9ff28aef6f.jpg
fce0332409.jpg
5baf721ce9.jpg

نائب محافظ الجيزة يستمع لمطالب المواطنين

والتقى نائب المحافظ عددا كبيرا من أهالي القرية واستمع لمطالبهم واقتراحاتهم، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم.

وشدد نائب المحافظ على أهمية التصالح في مخالفات البناء، داعيًا المواطنين إلى استكمال إجراءات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة.

رافق نائب المحافظ المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز ومدينة العياط، مما يؤكد على أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

رئيس الوزراء يشهد اليوم افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بمركز المنارة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق