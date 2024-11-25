القنلة، «كلمتك» تفتح فى عددها الجديد ملفات مجرمى الحرب أمام الجنائية الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:21 مساءً - أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضى، مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب المقال يوآف جالانت، فى سابقة تاريخية ضد الكيان الغاشم، لينضموا إلى قائمة قتلة طاردتهم مذكرات الاعتقال سواء من المحكمة أو الجهات القضائية فى دول غربية.



وتفتح «كلمتك» فى عددها الجديد ملفات القتلة أمام الجنائية الدولية منذ تأسيسها، ومصير هؤلاء، سواء من أفلت من العقاب أو من تمت محاكمته، وكذلك من هرب من تلك المذكرات بفرض عزلة ذاتية على نفسه، خشية وقوعه فى قبضة العدالة الدولية للقصاص من جرائم الحرب التى ارتكبها أكثر من 44 ألف شهيد فى غزة على يد نتنياهو وجالانت.



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