مشاهير العرب - أحمد السبكي يعلن عن الجزء الثاني من «شقو» بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:35 مساءً - أعلن المنتج أحمد السبكي، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن استعداداه لطرح الجزء الثاني من فيلم شقو، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققه العمل في الجزء الأول.

وشارك أحمد السبكي صورة عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقا عليها قائلا: «توكلنا على الله، شقو 2 (شبنش مراكش)، الشقايق مابقوش بطولهم واللي فات مامتش، بدء التحضيرات الأولية والتعاقد مع النجم عمرو يوسف، من إنتاج أحمد السبكي وتأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي، كما جاري التوقيع مع باقي نجوم العمل وسيتم الإعلان قريبا، عن مزيد من التفاصيل».

تفاصيل فيلم شقو الجزء الأول

فيلم شقو، مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

أبطال فيلم شقو

فيلم شقو، يشارك في بطولته عدد من نجوم الفن، منهم: عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا، وضيف الشرف أحمد فهمى، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.