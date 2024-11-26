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الرياضة - 08:35 - وزير الخارجية الأمريكي: نحن في المراحل النهائية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:35 - وزير الخارجية الأمريكي: نحن في المراحل النهائية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:35 - وزير الخارجية الأمريكي: نحن في المراحل النهائية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:35 مساءً - قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: إننا في المراحل النهائية لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضاف أنتوني بلينكن، في حديثه للصحفيين بعد اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في فيوجي قرب روما: أن وقف إطلاق النار في لبنان سيمنح فرصة لعودة النازحين اللبنانيين إلى منازلهم.

وتابع «بلينكن»، أن وقف إطلاق النار في لبنان من شأنه أن يساعد في إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أننا ملتزمون بالعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المقبلة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي أن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان نتاج جهد دبلوماسي مكثف من الولايات المتحدة وشركائها مثل فرنسا، مشيرا إلى أننا نعمل على رؤية واضحة لما بعد الصراع في غزة وإعداد خطة لليوم التالي.

ولفت إلى أننا لدينا الآن إمكانية تحقيق التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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