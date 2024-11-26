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مشاهير العرب - تكريم إلهام شاهين بالدورة الرابعة لمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تكريم إلهام شاهين بالدورة الرابعة لمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تكريم إلهام شاهين بالدورة الرابعة لمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:45 مساءً - تنطلق بعد غد الخميس فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، ويقام حفل الافتتاح على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تستمر الفعاليات حتى يوم 2 ديسمبر، برئاسة الكاتب والناقد السينمائي د.ياسر محب.

يكرم المهرجان فى حفل الافتتاح النجمة الكبيرة إلهام شاهين، والمخرج المتميز أحمد نادر جلال والإعلامية القديرة سلمى الشماع، ويعرض ضمن أقسامه 70 فيلمًا من أكثر من 30 دولة فرنكوفونية، بحضور نقاد ومخرجين مصريين وأفارقه من الدول الأعضاء بمنظمة الفرنكوفونية.

ومن جانبه قال د.ياسر محب رئيس المهرجان: المهرجان يسعى في دورته الجديدة إلى تنشيط وتعزيز الفن السابع المصرى، مع فتح قنوات نقاش وتبادل ثقافي وسينمائي جديدة وفعالة، تسهم بدورها فى دعم جهود الدولة لتنشيط حالة الوعي الفني ودعم القوى الناعمة المصرية، وإثراء الحركة السينمائية والإبداعية والثقافية في مصر.

وأضاف محب، فضلا عن السعي إلى جذب أنظار العالم إلى مصر بوصفها دولة مؤسسة ورائدة في منظمة الفرنكوفونية ومتصلة بمختلف أنشطتها، من خلال التنافس المحمود بين نخبة من كبار الفنانين وصناع السينما بمصر والعالم من خلال المهرجان.

وأشار الدكتور ياسر محب إلى أن الفعاليات سوف تقام بقاعات دار الأوبرا المختلفة، ومنها المسرح الصغير وسينما الهناجر وقاعتي سينما الحضارة ومركز الإبداع الفني، لكي يستمتع بها الجمهور.

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية يحتفي بالثقافة الفرنكوفونية عبر عرض أفلام من مختلف الدول الأعضاء فى منظمة الفرنكوفونية، ويستقبل هذا العام عددا من أهم المبدعين والدبلوماسيين والمتخصصين الفرنكوفونيين، في دورته التي تقام بمسارح دار الأوبرا المصرية، ويعرض عددا كبيرا من الأفلام التي تمثل أهم وأحدث إنتاجات السينما بالدول الأعضاء في منظمة الفرنكوفونية، كما يسعى المهرجان إلى تقوية الروابط الإبداعية بين مصر ومختلف دول العالم الفرنكوفونى، من خلال برامجه المتنوعة، والتي تضم العديد من الأنشطة السينمائية والثقافية، وعروض لمجموعة من أفضل التجارب السينمائية بالدول الفرنكوفونية، إضافة إلى مناقشات وجلسات حوارية وورش عمل وعدد من البرامج الاحترافية المتعلقة بصناعة السينما.

كما يستهدف تحقيق قيمة مضافة للساحة السينمائية والثقافية والإبداعية فى مصر، من خلال خلق مساحة للتعلم والنقاش والاطلاع والمشاركة، عبر تنمية وتنشيط تذوق الجمهور بمختلف اهتماماته لأشكال وإبداعات وموضوعات سينما الدول الفرنكوفونية.. مع إحداث حالة من الحراك الفني والثقافي والتنويري، من خلال جذب أشكال من السينما والأدب غير منتشرة بالضرورة في دور العرض السينمائية والساحة الثقافية المصرية، وهى الثقافة الفرنكوفونية.

في نفس السياق، يقدم المهرجان هذا العام تجربة جديدة، تحمل عنوان "سينما المستقبل"، حيث يقدم المهرجان العديد من الفعاليات يراهن فيها على إمتاع الجمهور والمشاركين.

الجدير بالذكر أن إدارة المهرجان وقع اختيارها على الفنان القدير محمد صبحى ليكون رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة بالدورة الرابعة للمهرجان.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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