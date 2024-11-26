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مشاهير العرب - «مشاهد متتنسيش».. شاهد تروج للجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «مشاهد متتنسيش».. شاهد تروج للجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «مشاهد متتنسيش».. شاهد تروج للجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:41 مساءً - تواصل شاهد، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» الترويج لعرض الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي من بطولة النجم ماجد الكدواني، وذلك استعدادا لانطلاقته في الفترة المقبلة.

وشاركت شاهد، مشاهد مسلسل موضوع عائلي الأجزاء الأولى، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» استعدادا لعرض الجزء الثالث، قائلة: «مشاهد متتنسيش من مواسم موضوع عائلي، عارفين إنكم في حالة حب مع كل مشاهد المسلسل بكل مواسمه، انتظروا موسم تالت جامد في الطريق على Shahid».

قصة مسلسل موضوع عائلي

تدور أحداث مسلسل موضوع عائلي في إطار درامي كوميدي، حول أب يُدعى إبراهيم، ويتفاجئ أن لديه ابنة وهي سارة ويحاول أن يتواصل معاها ويصبحا صديقين خاصة بعد وفاة والدتها لتكتشف في نهاية الموسم الأول أن إبراهيم هو والدها، وتبدأ أحداث الموسم الثاني من مسلسل موضوع عائلي بعد مرور عامين على لقائه بابنته، ورغم معارضة إبراهيم لفكرة زواج ابنته لكنه يوافق في النهاية خاصة مع اكتشاف مرضه وأنه قد لا يعيش ليوم زفافها.

أبطال مسلسل موضوع عائلي

يضم مسلسل موضوع عائلي عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكداوني، ياسمينا العبد، طه دسوقي، سما إبراهيم، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

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ياسمينا العبد تنضم لـ قائمة أبطال مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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