مشاهير العرب - أحدث ظهور لـ مصطفى شعبان برفقة زوجته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:41 مساءً - خطف الفنان مصطفى شعبان الأنظار في أحدث ظهور له برفقة زوجته هدى الناظر بعد زواجهما في أبريل الماضي، وذلك خلال تواجدهما بحفل عيد ميلاد الفنانة نسرين إمام.

وتصدر اسم الفنانة نسرين إمام تريند جوجل خلال الساعات الماضية حيث شهد حفل عيد ميلادها حضور عدد كبير من نجوم الفن في حفل ضخم أقيم في أحد الفنادق الكبرى، وكان من أبرز الحضور الفنان عمرو دياب، ليلى علوي، كريم عبد العزيز، خالد النبوي، شريف منير، وماجد الكدواني، وعمرو سعد، ونسرين طافش وزوجها هاني سعد، وكريم فهمي وزوجته، وحسن أبو الروس، وخالد سليم وزوجته، بالإضافة إلى نيكول سابا ونجلاء بدر والكاتبة إنجي علاء، وكذلك عماد زيادة.

من هي هدى الناظر زوجة مصطفى شعبان الجديدة؟

- هدى الناظر ولدت في القاهرة عام 1982.

- هدى الناظر تبلغ من العمر 42 عاما.

- هدى الناظر تخرجت في الجامعة الأمريكية عام 2006.

- هدى الناظر بدأت مسيرتها الفنية بعد انتهاء الجامعة.

- هدى الناظر دخلت مجال الإعلانات وعملت لدى شركة إنتاج إعلامي.

- هدى الناظر عملت بعد ذلك في مجال إدارة الأعمال الفنية.

- هدى الناظر كانت مديرة أعمال الفنان عمرو دياب من 2007 لـ 2018.

أحدث أعمال مصطفى شعبان

يستعد الفنان مصطفى شعبان لخوض سباق مسلسلات رمضان 2025 من خلال مسلسل حكيم باشا، والمسلسل من إخراج أحمد خالد أمين، ويقدم النجم مصطفى شعبان دور البطولة الرئيسي في هذا العمل المرتقب.

ويضم مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان عدد من نجوم الفن أبرزهم: دينا فؤاد، رياض الخولي، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، وأخرين من نجوم الفن.

أحداث مسلسل حكيم باشا لـ مصطفى شعبان

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار تشويقي مثير، حول تعرض مصطفى شعبان للمطاردة من قبل عصابة متخصصة في الآثار، تسعى للحصول على ما بحوزته من قطع أثرية، مما يضعه في مواجهة قوية ومباشرة مع أحمد صيام، ويخلق جوًا من التحديات المتواصلة والصراعات الملحمية