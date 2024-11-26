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تقارير: تيموثي شالامي الاختيار الأول لدور لوشيوس في فيلم Gladiator II - أخبار كلمتك

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تقارير: تيموثي شالامي الاختيار الأول لدور لوشيوس في فيلم Gladiator II - أخبار كلمتك

تقارير: تيموثي شالامي الاختيار الأول لدور لوشيوس في فيلم Gladiator II - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:16 مساءً -  Gladiator II، كشفت تقارير صحفية، أنه كان من المقرر أن يلعب الممثل الشاب، تيموثي شالامي دور لوشيوس في فيلم "Gladiator II"، قبل أن يشاهد المخرج ريدلي سكوت، مسلسل "Normal People" ليقع اختياره على بطل المسلسل بول ميسكال.

الإسرائيلية يوفال جونين تسرق دور الممثلة المصرية الفلسطينية مي القلماوي في Gladiator II

كما كشفت تقارير صحفية جديدة، أن الممثلة الإسرائيلية يوفال جونين ـ Yuval Gonen، سرقت دور الممثلة المصرية الفلسطينية مي القلماوي في فيلم Gladiator II.

وذكرت التقارير الصحفية، أن الممثلة الإسرائيلية، أعادت تمثيل جميع مشاهد الممثلة مي القلماوي، لتظهر على الشاشة بدلا منها، على الرغم من ظهور مشاهد مي القلماوي في العروض الدعائية الأولية للفيلم.

Yuval Gonen - IMDb
 الممثلة الإسرائيلية يوفال جونين ـ Yuval Gonen

تفاصيل حذف مشاهد الممثلة المصرية الفلسطينية مي القلماوي من فيلم Gladiator II

وفوجئ المشاهدون، لفيلم Gladiator II، من حذف جميع مشاهد الممثلة المصرية الفلسطينية 'مي القلماوي'، بالكامل من أحداث الفيلم، على الرغم من وجودها في العروض الدعائية الأولية للفيلم والتي كانت تشير إلى أنها ستلعب دورًا رئيسيًّا.

وذكرت عدد من التقارير الصحفية، أنه يعتقد أن حذف جميع مشاهد مي القلماوي، جاء بسبب إدانتها العلنية للجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال في فلسطين.

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تفاصيل فيلم GLADIATOR ll

وفيلم "GLADIATOR ll"، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة كل من الممثل الشهير دينزل واشنطن، وبيدرو باسكال، وبول ميسكال.

وتدور أحداث الفيلم، بعد أن غزو منزل لوسيوس، من قبل الأباطرة المستبدين الذين يقودون روما، ما يضطر لوسيوس إلى دخول الكولوسيوم، والنظر إلى ماضيه ليجد القوة لإعادة مجد روما إلى شعبها.

 

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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