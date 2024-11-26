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صالح عبد النبي يكشف كواليس أول يوم تصوير كامل العدد ٣ (صور) - أخبار كلمتك

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صالح عبد النبي يكشف كواليس أول يوم تصوير كامل العدد ٣ (صور) - أخبار كلمتك

صالح عبد النبي يكشف كواليس أول يوم تصوير كامل العدد ٣ (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:44 مساءً - كشف الفنان صالح عبد النبي عن كواليس أول يوم تصوير لمسلسل كامل العدد الجزء الثالث.

ونشر صالح عبر حسابه على فيس بوك صورا مع نجوم المسلسل معلقًا: “ اول يوم تصوير مسلسل رمضان ان شاءالله كامل العدد”، وتابع “سعيد جدا جدا بالشغل مع النجوم الكبار اللي كان بالنسبة ليا حلم اوقف جمبهم”.

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وكان صالح ظهر خلال الجزء الأول والثاني من المسلسل بشخصية يزبك طليق دينا الشربيني ووالد أمينة وشريف.

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وكان صالح قد نشر صورة للسيناريو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتب " فرحتي لا توصف بانضمامي لفريق عمل كامل العدد الجزء ٣ في رمضان ان شاءالله“.

مسلسل كامل العدد 3

تدور أحداث المسلسل حول "أحمد" طبيب التجميل الذي يتقابل مع "ليلى" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقرران الزواج وتحدي الظروف، ليبدأ في رحلة جديدة مع أطفالهما.

ويشارك فى بطولة “كامل العدد” كل من؛ إسعاد يونس، تميم عبده، وإسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، صدقي صخر، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، تأليف رنا أبوالريش  ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوى.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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